¿Cuáles son los estrenos previstos de Prime Video para octubre del 2025?

¿Está suscrito a Prime Video? En octubre, nuevas producciones se suman al catálogo de esta plataforma, de acuerdo con distintas fuentes internacionales.

Según FilmAffinity, entre las series que llegarán el próximo mes a la plataforma se encuentran Zoomers, Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias y Lazarus. De acuerdo con el sitio especializado en cine, Zoomers nos cuenta la historia de Javi, un joven de 18 años que tiene una percepción única de la vida sobre los retos universitarios, el amor y la intimidad. Esta serie se estrena el 3 de octubre.

Lazarus, a estrenarse el día 22, es una miniserie que nos muestra cómo el protagonista vive experiencias atemorizantes sin explicación alguna.

En el caso de Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias, narra cómo la hija de Lucifer inaugura un hotel de rehabilitación para redimir a un grupo de demonios inadaptados. La producción se estrenará el 29 de octubre.

Asimismo, Prime Video tendrá otros lanzamientos durante octubre del 2025, aunque es necesario tomar en cuenta que estos pueden estar sujetos a cambios según el país donde se encuentre.

¿Qué otras producciones se estrenarán en Prime Video durante octubre del 2025?

De acuerdo con Meristation, estos son otros estrenos que habrá durante octubre del 2025 en Prime Video: