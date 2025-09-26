¿Cuáles son los estrenos previstos de Prime Video para octubre del 2025?

Prime Video cuenta con algunos estrenos que podrá disfrutar a partir de octubre del 2025. Tome nota de las nuevas producciones que podrá ver en la plataforma.

María Alejandra Guzmán

|

prime video octubre 2025

Conozca los estrenos de Prime Video previstos para octubre de 2025. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Está suscrito a Prime Video? En octubre, nuevas producciones se suman al catálogo de esta plataforma, de acuerdo con distintas fuentes internacionales.

Según FilmAffinity, entre las series que llegarán el próximo mes a la plataforma se encuentran Zoomers, Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias y Lazarus. De acuerdo con el sitio especializado en cine, Zoomers nos cuenta la historia de Javi, un joven de 18 años que tiene una percepción única de la vida sobre los retos universitarios, el amor y la intimidad. Esta serie se estrena el 3 de octubre.

Lazarus, a estrenarse el día 22, es una miniserie que nos muestra cómo el protagonista vive experiencias atemorizantes sin explicación alguna.

En el caso de Hazbin Hotel: El hotel de las viejas glorias, narra cómo la hija de Lucifer inaugura un hotel de rehabilitación para redimir a un grupo de demonios inadaptados. La producción se estrenará el 29 de octubre.

Asimismo, Prime Video tendrá otros lanzamientos durante octubre del 2025, aunque es necesario tomar en cuenta que estos pueden estar sujetos a cambios según el país donde se encuentre.

¿Qué otras producciones se estrenarán en Prime Video durante octubre del 2025?

De acuerdo con Meristation, estos son otros estrenos que habrá durante octubre del 2025 en Prime Video:

  • 1 de octubre: Juego sucio
  • 8 de octubre: Se requiere mantenimiento
  • 10 de octubre: John Candy: I like me
  • 16 de octubre: Culpa nuestra
  • 29 de octubre: Hedda

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

