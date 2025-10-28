¿Cuándo habrá concierto de Drake Bell en Guatemala 2025?

La promotora Fanaticks anunció que el cantante, compositor y actor Drake Bell llegará a Guatemala como parte de una gira que celebra su trayectoria musical y que se espera conecte con miles de fans en la región.

Según información de Fanaticks, el concierto de Drake Bell se efectuará el próximo 11 de diciembre de 2025 en el Teatro Lux, recinto ubicado en la zona 1 capitalina.

De acuerdo con dicha publicación, las entradas se encuentran a la venta desde el pasado 27 de octubre en Fanaticks.live.

“Prepárate para una noche llena de energía, nostalgia y los éxitos que marcaron a toda una generación —desde sus clásicos en Drake & Josh hasta sus más recientes lanzamientos”, informó la promotora.

¿Quién es Drake Bell?

Según USA Today, Drake Bell inició su carrera en Hollywood desde temprana edad. El intérprete hizo audiciones desde niño, por lo cual comenzó en la actuación a los cinco años.

El medio estadounidense añade que su primer papel importante en televisión fue en un episodio de Home Improvement en 1994. Luego, el actor hizo apariciones puntuales en series como Seinfeld y The Drew Carey Show. Sin embargo, su gran oportunidad surgió cuando interpretó a Josh Peck en The Amanda Show en Nickelodeon.

En cuanto a su carrera musical, Bell ha posicionado melodías como I Know, Fuego lento, Found a Way, Down We Fall y Hollywood Girl, entre otros, según Apple Music.