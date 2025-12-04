¿Cuándo se estrena FNAF 2 en Guatemala?

La espera para el estreno de FNAF 2 en Guatemala está por terminar. La película develará algunos enigmas, pero también traerá nuevos misterios.

Según salas de cine locales, el estreno está previsto para el 4 de diciembre del 2025. De acuerdo con SensaCine, la cinta marca el regreso de William Afton, personaje que parecía haber muerto en la primera entrega.

La sinopsis indica que su reaparición podría presentarse mediante un flashback, aunque también se plantea la posibilidad de que haya sobrevivido a sus heridas, lo que deja múltiples interrogantes para el público.

Asimismo, se menciona la aparición de Faztalker, un juguete interactivo que puede reproducir mensajes e introduce mensajes inquietantes. “Los secretos del pasado y nuevas amenazas se entrelazan en esta aterradora secuela”, se lee en la sinopsis. Según su clasificación, la película no es apta para menores de 12 años, por lo que se sugiere discreción con ciertas audiencias.

Medios internacionales también confirmaron que la dirección está a cargo de Emma Tammi, mientras que Jason Blum, fundador de Blumhouse, y el propio Scott Cawthon repiten como productores.

Reparto de FNAF 2

Según medios internacionales, este es el elenco que forma parte de la segunda entrega de la saga: