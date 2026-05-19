¿Cuándo se estrenará Las Guerreras K-pop 2?: lo que se conoce de la secuela

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¿Cuándo se estrenará Las Guerreras K-pop 2?: lo que se conoce de la secuela

Consolidada como un éxito en Netflix, Las Guerreras K-pop regresará con una secuela que dará al público nuevas canciones y una nueva lucha contra la oscuridad. Esto es lo que se conoce de la esperada producción.

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La 53 edición de los Premios Annie serán celebrados en febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto captura de pantalla tráiler / Netflix)

La 53 edición de los Premios Annie serán celebrados en febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto captura de pantalla tráiler / Netflix)

La película que marcó el 2025, sin duda, fue K-pop Demon Hunters (Las Guerreras K-pop), que presentó a un grupo femenino de K-pop llamado Huntr/x, el cual, con su música, no solo une a las personas, sino que también lucha contra las entidades demoníacas que acechan al mundo. La historia tendrá una secuela.

Netflix anunció que Las Guerreras K-pop tendría una secuela y traerá nuevamente a personajes como Rumi, Mira y Zoey a una nueva aventura. La película, que se convirtió en un fenómeno, no solo fue la más vista de la plataforma, sino que también se consolidó con varios premios, entre ellos el Óscar a Mejor Película Animada.

Esta historia, que regaló al público éxitos como Golden, ganadora del Grammy, regresará con nueva música y trama. Netflix destacó que Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la secuela, la cual será producto de la colaboración exclusiva entre Netflix, Kang y Appelhans, de la que surgirán nuevas películas animadas.

Los escritores destacaron a Netflix Tudum que están entusiasmados por escribir el próximo capítulo y ver la evolución de sus personajes. Aunque en el 2026 se anunció la secuela, esta podría llegar hasta el 2029. Según Variety, el estreno será parte del acuerdo cerrado entre Netflix y Sony.

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Variety resalta que realizar una película animada puede tomar tiempo debido a su producción, pero que podría llegar antes de lo estimado. Aunque Netflix no ha dado señales de cuándo sería la fecha de estreno de la saga ni de qué trataría esta segunda entrega, sí afirmó que la película está en proceso.

Por su parte, Maggie Kang, codirectora de K-pop Demon Hunters, destacó a Variety que dejaron varios espacios para desarrollar historias de fondo, mientras que hay preguntas que no fueron respondidas y que podrían explorarse en la trama de la saga.

En su momento, Kang destacó que en 85 minutos no es posible contar toda la historia y resaltó que hay muchas historias por relatar de Huntr/x.

El tour de Las Guerreras K-pop

Netflix también sorprendió recientemente a su público al anunciar una gira mundial de conciertos para el 2027, destinada a los fanáticos de K-pop Demon Hunters. Esta gira tiene como objetivo visitar al menos 15 ciudades en el mundo.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado el listado de países a los que llegará este tour ni a su elenco, aunque sí habilitó el portal donde dará información.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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