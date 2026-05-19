¿Cuándo se estrenará Las Guerreras K-pop 2?: lo que se conoce de la secuela

La película que marcó el 2025, sin duda, fue K-pop Demon Hunters (Las Guerreras K-pop), que presentó a un grupo femenino de K-pop llamado Huntr/x, el cual, con su música, no solo une a las personas, sino que también lucha contra las entidades demoníacas que acechan al mundo. La historia tendrá una secuela.

Netflix anunció que Las Guerreras K-pop tendría una secuela y traerá nuevamente a personajes como Rumi, Mira y Zoey a una nueva aventura. La película, que se convirtió en un fenómeno, no solo fue la más vista de la plataforma, sino que también se consolidó con varios premios, entre ellos el Óscar a Mejor Película Animada.

Esta historia, que regaló al público éxitos como Golden, ganadora del Grammy, regresará con nueva música y trama. Netflix destacó que Maggie Kang y Chris Appelhans volverán a dirigir la secuela, la cual será producto de la colaboración exclusiva entre Netflix, Kang y Appelhans, de la que surgirán nuevas películas animadas.

Los escritores destacaron a Netflix Tudum que están entusiasmados por escribir el próximo capítulo y ver la evolución de sus personajes. Aunque en el 2026 se anunció la secuela, esta podría llegar hasta el 2029. Según Variety, el estreno será parte del acuerdo cerrado entre Netflix y Sony.

Variety resalta que realizar una película animada puede tomar tiempo debido a su producción, pero que podría llegar antes de lo estimado. Aunque Netflix no ha dado señales de cuándo sería la fecha de estreno de la saga ni de qué trataría esta segunda entrega, sí afirmó que la película está en proceso.

Por su parte, Maggie Kang, codirectora de K-pop Demon Hunters, destacó a Variety que dejaron varios espacios para desarrollar historias de fondo, mientras que hay preguntas que no fueron respondidas y que podrían explorarse en la trama de la saga.

En su momento, Kang destacó que en 85 minutos no es posible contar toda la historia y resaltó que hay muchas historias por relatar de Huntr/x.

IT'S OFFICIAL HUNTERS 💫 KPOP DEMON HUNTERS will return for a sequel written and directed by Maggie Kang and Chris Appelhans.



“I feel immense pride as a Korean filmmaker that the audience wants more from this Korean story and our Korean characters. There’s so much more to this… pic.twitter.com/QjxD9CV4Hw — Netflix (@netflix) March 12, 2026

El tour de Las Guerreras K-pop

Netflix también sorprendió recientemente a su público al anunciar una gira mundial de conciertos para el 2027, destinada a los fanáticos de K-pop Demon Hunters. Esta gira tiene como objetivo visitar al menos 15 ciudades en el mundo.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado el listado de países a los que llegará este tour ni a su elenco, aunque sí habilitó el portal donde dará información.