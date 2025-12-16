Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira en El Salvador en 2026

La cantante colombiana Shakira dará tres conciertos en El Salvador como parte de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Las presentaciones están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero del 2026, y las entradas saldrán a la venta el próximo 17 de diciembre, anunció la productora, que destacó que serán las únicas fechas en Centroamérica.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido reconocida este año por Billboard con el premio a la gira latina más taquillera de una mujer en la historia.

La Prensa Gráfica, de El Salvador, ha reportado que la colombiana regresará 20 años después de su última presentación. En conferencia de prensa, la productora Two Shows reveló detalles de la planificación y coordinación del evento.

El medio salvadoreño destaca que el impacto de la residencia será turístico, económico y mediático. Se espera la asistencia de unas 82 mil personas, de las cuales el 88% serían locales y el 12%, extranjeras.

Precios de entradas:

US$275 (Q2,103.75) – Ultra Platinum

US$45 (Q344.25) – Tribuna baja versión limitada

US$70 (Q535.50) – General

US$90 (Q688.50) – Preferencial

US$90 (Q688.50) – Tribuna alta

US$115 (Q879.75) – Tribuna baja

US$150 (Q1,147.50) – VIP de pie

US$225 (Q1,721.25) – Platinum

Los boletos pueden ser adquiridos a partir de las 11 horas, del miércoles 17 de diciembre a través de las plataformas TodoTicket y Fun Capital. Se tiene un precio adicional de cargo por servicio.