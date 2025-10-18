¿Cuánto dinero heredó la mascota de Diane Keaton? Revelan cifra millonaria

Tras la muerte de Diane Keaton, diversas fuentes internacionales anunciaron que, dentro de la herencia de la fallecida actriz, estaba contemplado un fideicomiso para Reggie, una mascota de raza golden retriever que acompañó a Keaton hasta el final.

Según la prensa extranjera, la herencia de Reggie se estima en US$5 millones. Se informó que Keaton rescató a su mascota hace aproximadamente cinco años.

El amor de la actriz por los animales se reflejó en su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde les dedicó un mensaje especial:

“¡Prueba de que nuestras mascotas también tienen buen gusto! Feliz Día Nacional de las Mascotas”, publicó Keaton.

¿Quién fue Diane Keaton?

La actriz nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California. Además de destacar por sus interpretaciones en distintas películas, también fue una reconocida productora estadounidense, según el sitio de cine IMDb.

Keaton sobresalió por su participación en Annie Hall, Alguien tiene que ceder, El Padrino, Reds, Baby Boom, entre otras cintas.

El medio The Hollywood Reporter resalta que Keaton fue una actriz que desafió los roles establecidos; se caracterizó por ser un ícono feminista, una artista multifacética que no buscaba agradar, con un sentido del humor y otras cualidades que la convertían en una mujer singular.

Fuentes oficiales confirmaron que la actriz murió a causa de una neumonía bacteriana primaria el pasado 11 de octubre del 2025, dejando un legado cinematográfico inigualable.