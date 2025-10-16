“Una persona caída”: Qué se oye en la llamada al 911 el día que murió Diane Keaton

Un medio de entretenimiento obtuvo la grabación de una llamada al 911 en la que se reportó el deterioro del estado de salud de la reconocida actriz Diane Keaton, quien falleció el pasado 11 de octubre por causas que aún se desconocen.

TMZ fue el medio que publicó la grabación de la llamada de emergencia realizada en el interior de la casa de la actriz.

Lo interesante de la grabación es que la persona que llama a los cuerpos de rescate asegura que "una persona ha caído", luego de decir la dirección de la vivienda de Keaton.

TMZ señala que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles habría llegado a la casa de Keaton aproximadamente a las 8.08 horas del sábado.

Posteriormente, los cuerpos de socorro habrían trasladado a una persona a un hospital local en una ambulancia.

"Nuestras fuentes nos confirmaron posteriormente que la persona hospitalizada era Diane Keaton", señala el medio TMZ.

Diane Keaton was taken away from her Los Angeles-area home Saturday by ambulance and died ... and the dispatch audio to the fire department reveals a "person down." 💔🕊️ pic.twitter.com/TkwL257rXZ — TMZ (@TMZ) October 12, 2025

Aún se desconocen las causas de la muerte de la actriz, reconocida por haber ganado un premio Nobel por su papel en la película Annie Hall.

La familia de la actriz decidió no revelar más detalles sobre su fallecimiento, aunque varios conocidos y amigos afirmaron que su salud se había "deteriorado" en tiempos recientes.

