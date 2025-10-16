Escenario
“Una persona caída”: Qué se oye en la llamada al 911 el día que murió Diane Keaton
El medio TMZ obtuvo la grabación de la llamada al 911 el día en que la actriz Diane Keaton murió.
Fotografía de archivo de actriz y directora Diane Keaton, tomada el 11/08/2022, que murió a los 79 años en California. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un medio de entretenimiento obtuvo la grabación de una llamada al 911 en la que se reportó el deterioro del estado de salud de la reconocida actriz Diane Keaton, quien falleció el pasado 11 de octubre por causas que aún se desconocen.
TMZ fue el medio que publicó la grabación de la llamada de emergencia realizada en el interior de la casa de la actriz.
Lo interesante de la grabación es que la persona que llama a los cuerpos de rescate asegura que "una persona ha caído", luego de decir la dirección de la vivienda de Keaton.
TMZ señala que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles habría llegado a la casa de Keaton aproximadamente a las 8.08 horas del sábado.
Posteriormente, los cuerpos de socorro habrían trasladado a una persona a un hospital local en una ambulancia.
"Nuestras fuentes nos confirmaron posteriormente que la persona hospitalizada era Diane Keaton", señala el medio TMZ.
Aún se desconocen las causas de la muerte de la actriz, reconocida por haber ganado un premio Nobel por su papel en la película Annie Hall.
La familia de la actriz decidió no revelar más detalles sobre su fallecimiento, aunque varios conocidos y amigos afirmaron que su salud se había "deteriorado" en tiempos recientes.
