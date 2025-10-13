“Me impactó mucho”: amiga de Diane Keaton revela cómo estaba la actriz semanas antes de fallecer

El pasado 11 de octubre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Diane Keaton, reconocida actriz estadounidense y ganadora del premio Óscar por su participación en el filme Annie Hall, de Woody Allen.

La información fue confirmada por un portavoz de su familia a la revista People, donde se detalló que la actriz, de 79 años, murió en California.

No obstante, la familia no reveló más detalles sobre las causas del fallecimiento de la actriz.

People conversó recientemente con Carole Bayer Sager, una de las amigas más cercanas de Keaton, quien reveló aspectos sobre el estado de salud de la actriz semanas antes de su deceso.

Según Bayer, logró ver a Keaton hace aproximadamente dos o tres semanas y expresó que lo que más le sorprendió fue su condición física, ya que, en sus palabras, Keaton estaba “mucho más delgada”.

“La vi hace dos o tres semanas y estaba demasiado delgada, había perdido muchísimo peso y me preocupó un poco”, señaló la amiga de Keaton.

Diane Keaton’s longtime friend Carole Bayer Sager is sharing insight into their final visit, which occurred just weeks before the Oscar-winning actress’ death. https://t.co/bl4yDvpR8d pic.twitter.com/1puuk5Tec5 — E! News (@enews) October 12, 2025

Los motivos del distanciamiento entre Keaton y Bayer, según explicó la compositora, se debieron a los incendios ocurridos en enero.

“Keaton tuvo que irse a Palm Springs porque su casa resultó con daños, y todos los arreglos implicaron que ella pasara un tiempo lejos. La verdad, me impactó cómo había adelgazado cuando la volví a ver”, recordó Bayer.

Por petición de la familia de Keaton, no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud de la actriz, con el fin de preservar su privacidad.

