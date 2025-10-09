¿Cuánto gana Bad Bunny a la semana? Billboard revela los dólares y quetzales que produce su catálogo musical

¿Cuánto gana Bad Bunny a la semana? Billboard revela los dólares y quetzales que produce su catálogo musical

Billboard dio a conocer un estimado de las ganancias que genera el catálogo de Bad Bunny de forma semanal.

María Alejandra Guzmán

Bad Bunny

Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, según la prensa extranjera. (Foto Prensa Libre: EFE)

La música de Bad Bunny, artista puertorriqueño, ha conquistado distintas plataformas digitales, según estimaciones hechas por la revista Billboard.

De acuerdo con el cálculo de Billboard, el catálogo musical del artista podría generar alrededor de US$788 mil 500. En moneda nacional, el cálculo oscila entre Q6 millones 37 mil 749, según el tipo de cambio del Banco de Guatemala de este día.

Dicho cálculo se basa en datos de Luminate, los cuales señalan que el Super Bowl podría representar una ganancia considerable para el cantante. En ese sentido, se estima que podría alcanzar casi US$1.7 millones.

Al encabezar un espectáculo de este nivel de popularidad, los artistas han experimentado un aumento promedio de hasta 60% en las ganancias durante la segunda semana después del juego, de acuerdo con dicha información.

Bad Bunny en el Super Bowl

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara, California, ha generado críticas entre dirigentes republicanos, quienes reprochan que su música sea en español.

El presidente estadounidense Donald Trump calificó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny por parte de la NFL como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el mandatario durante su intervención en el programa Greg Kelly Reports.

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, podría marcar un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario durante el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Poco después del anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que el Gobierno desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante el evento. Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de realizar redadas.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

