Cuántos viernes 13 tiene el 2026

En general, cada número tiene una característica principal, desde el cero, que ha sido utilizado como símbolo de la eternidad, hasta el 10, relacionado con la perfección. El viernes 13 está entre los más controversiales.

Se cree que cada número revela una esencia, y que sus combinaciones podrían reflejar aspectos de la vida.

La numerología reconoce también a los llamados números maestros; entre ellos están el 11, el 22 y el 33, señala Lili Gutiérrez, terapeuta emocional.

El13 se asocia en el imaginario popular con fatalidades ocurridas en la historia cristiana. Según medios internacionales, se vincula con algunos hechos entre los cuales se encuentran la crucifixión de Cristo y la sumatoria de los comensales de la Última Cena, ya que los asistentes fueron los 12 apóstoles y Jesús.

Se dice que el viernes 13 es un día positivo para conectar con otras personas. Esto se relaciona con que el viernes representa a Venus, un planeta vinculado con la diosa del amor y la belleza. En numerología, el número 13 se asocia con la combinación del 1 (nuevos comienzos) y el 3 (creatividad y expresión).

Kenita Larraín, experta en numerología y constelaciones familiares, explica que el 13 es un número poderoso en algunas culturas. En el sur de Francia, por ejemplo, se asocia a María Magdalena como discípula de Jesús. En la India, el 1 se vincula con el Sol y el 3 con Júpiter, planeta asociado con la protección.

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¿Cuántos viernes 13 tendrá el 2026?

El calendario del 2026 tendrá varias coincidencias curiosas. Entre ellas, la presencia de tres viernes 13. Estos son los meses en los que aparecerá:

Viernes 13 en el 2026