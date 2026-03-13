“Voy a regresar a Portugal con el corazón lleno”: la despedida del padre Guilherme Peixoto en Guatemala

“¡Gracias, Guatemala! ¡Increíble! No sé decir mucho más en español, solo en portugués. Gracias, ¡gracias a todos!”, fueron las palabras del sacerdote DJ, padre Guilherme Peixoto, después de su concierto en Guatemala la noche del jueves 12 de marzo de 2026.

Después de dos horas de música electrónica que resonó en los corazones de unos siete mil guatemaltecos que acudieron a Explanada 5, el sacerdote portugués tomó el micrófono y, con una sonrisa, agradeció por una velada que, asegura, le llenó el corazón.

“Voy a regresar a Portugal con el corazón lleno. Este sábado y domingo tengo las ceremonias en mi parroquia, en Portugal, pero voy a llegar, estoy seguro, lleno de energía después de lo que viví con vosotros. ¡Fantástico!”, expresó.

El sacerdote, quien se hizo viral tras su participación como DJ en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, en Lisboa, Portugal, terminó su mensaje con una petición especial acompañada de una promesa.

“Que Dios los bendiga a todos. Os voy a pedir algo muy especial: que recen por mí. Cuando llegue a mi parroquia, también voy a rezar por vosotros, por todos. ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Fue maravilloso! Espero volver pronto. ¡Gracias, Guatemala!”, concluyó.

Al dejar el micrófono, se paró frente al público con las manos juntas, en señal de agradecimiento. Mientras tanto, los gritos del público repetían: “¡Guilherme!, ¡Guilherme!”, mientras agitaban las manos para despedirlo.

El concierto del sacerdote DJ se celebró el jueves 12 de marzo en Explanada 5, donde los beats de la música electrónica se sintonizaron con los corazones de los católicos que acudieron al lugar. Alternando con mensajes de ánimo, esperanza y fe; se escucharon temas como “Si tuvieras fe”, “Protégeme Señor con tu Espíritu”, e incluso la tradicional música del videojuego Mario Bros., con la que el sacerdote invitó a seguir el ritmo y mover los brazos de un lado a otro.

El evento estuvo marcado por diversas sorpresas en el escenario, como la participación de Francisco Páez, vocalista de Malacates, quien cantó Ni un centavo, mientras el padre Guilherme ponía “electricidad” a su famoso tema.

Después de dos horas de música, el sacerdote portugués tomó el micrófono y se despidió con un mensaje de agradecimiento.

Otro momento que marcó la noche fue la develación de la advocación mariana que presenta en cada concierto y, en Guatemala, cuando el telón rojo se abrió, apareció la Virgen del Rosario, mientras la música reproducía el Ave María, en versión electrónica.

Mensajes de san Juan Pablo II, el papa Francisco y el papa León XIV también llamaron la atención de los asistentes, con frases como “No tengan miedo”, “Sean valientes”, “No están solos”, “Dios los hace libres” y “Lleven la luz de Cristo a todos lados”, pronunciadas por los pontífices en distintos discursos.

La actividad fue aprovechada para grabar el video de invitación al papa León XIV, donde las siete mil voces cantaron al unísono: “Guate pide tu bendición, con amor e ilusión. La eterna primavera espera tu luz. Guatemala te llama, Guatemala te espera, con amor y esperanza, todos por Jesús”.

Las luces, la música y los reflectores se apagaron a las 22.45 horas, lo que dejó un ambiente de alegría, paz y unidad en la Iglesia católica de Guatemala.