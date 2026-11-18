La Cuenca Mirador, en el norte de Petén, ha sido objeto de décadas de investigaciones arqueológicas que continúan revelando nuevos aspectos de la civilización maya. En fecha reciente, el equipo de investigación dio a conocer hallazgos relacionados con esculturas de rostros de estuco, avances en el estudio de antiguas calzadas preclásicas y la recuperación de piezas de cerámica importantes para comprender la historia del sitio.

Años atrás, Richard Hansen y el equipo de arqueólogos que trabajan en la Cuenca Mirador anunciaron un hallazgo en esta región arqueológica, ubicada en el norte de Petén y el sur de Campeche: la identificación de 964 asentamientos arqueológicos mediante la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging), que permite detectar objetos y medir distancias mediante luz.

Los sitios de la Cuenca Mirador, pertenecientes al período Preclásico maya, siguen siendo objeto de investigación. En fecha reciente, el equipo de investigadores compartió con Prensa Libre que anunciaría hallazgos, como rostros mayas elaborados con estuco, avances en el estudio de las calzadas preclásicas y otros descubrimientos realizados mediante LiDAR.

En la selva petenera, donde se ubica la Cuenca Mirador, investigadores como Douglas Mauricio Martínez, integrante del proyecto, han localizado rostros de estuco. El investigador señaló que el hallazgo se produjo en la periferia este de El Mirador, al este del complejo monumental La Danta.

Mientras realizaban trabajos de mapeo y reconocimiento en esa zona, los investigadores localizaron rastros de estuco que los condujeron a una estructura relativamente modesta, cuya base medía 17 por 10 metros y tenía cinco metros de altura. “En una de las trincheras de saqueo, que dejan quienes buscan tesoros mayas, encontramos una gran cantidad de mosaicos de estuco”, explicó el investigador.

Después de este hallazgo, los investigadores decidieron realizar una excavación que les permitió encontrar la primera escultura o cabeza de estuco. La pieza fue expuesta después y llamó la atención por su parecido con el Grinch.

Las excavaciones continuaron dando resultados. Mauricio Martínez señala que, hasta la fecha, se han recuperado más de 30 esculturas. “Este tipo de hallazgos se recuperó en la parte posterior de la estructura, no en el frente”, explicó.

Las piezas estaban alejadas de su posición original, pues, según el arqueólogo, fueron localizadas debajo de los grandes bloques de piedra caliza que adornaban la fachada, entre los materiales del derrumbe.

Mauricio Martínez detalla que los rostros localizados representan personajes antropomorfos, seres sobrenaturales y deidades elaborados con estuco. Entre ellos figuran el dios de la muerte, el dios solar y un dios remero, encargado de trasladar a los muertos de esta vida hacia el cosmos, además de otros seres mitológicos. “Cada una de las esculturas plasma una gran belleza y el extraordinario arte realizado por estos artistas durante el Clásico Tardío”.

Estructura del Edificio de los Rostros, en el grupo Casa del Coral, donde se han recuperado esculturas de estuco. El sitio se encuentra en El Mirador, Petén. (Foto Prensa Libre: cortesía Proyecto cuenca El Mirador)

El arqueólogo destacó que entre cuatro y cinco de estas piezas se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología, mientras que otras continúan en proceso de restauración. Estas últimas fueron encontradas en un estado de conservación complicado, por lo que el trabajo es lento y metódico, debido a los cuidados que requiere el estuco.

Mauricio Martínez destaca que, durante una de las investigaciones realizadas en el 2018, el equipo recuperó más de ocho cabezas. Sin embargo, debido a las dificultades del proceso de restauración, se han trabajado dos o tres, mientras que las demás siguen pendientes.

Para el investigador, este hallazgo es importante no solo para Guatemala, sino también para toda el área maya y las investigaciones arqueológicas. Explica que, aunque en otros sitios se han localizado algunos rostros, en esta zona de El Mirador se han encontrado “más de 30 esculturas, posiblemente más, en una sola estructura”.

Mauricio Martínez detalla que en la estructura donde se localizaron las cabezas también se encontró una gran cantidad de vasijas conocidas como tecomates o bucules, que, según se cree, se utilizaban para contener bebidas fermentadas y otros líquidos.

Momento donde fue como se encontró la estructura donde se localizaron las cabezas de estuvo por parte de los arqueólogos del proyecto Cuenca Mirador. (Foto Prensa Libre: cortesía Antonio Portillo)

“Esto nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de que pudo haber sido un recinto ceremonial donde se realizaban distintas ceremonias”, añade. Esta hipótesis se relaciona con el hallazgo de más de 35 vasijas que están en proceso de restauración.

También se encontraron recipientes para almacenar agua y vasijas ceremoniales que presentan, en el cuello, una banda impresa o sellada, característica de algunas piezas del período Clásico Tardío.

El arqueólogo explica que, después de localizar las piezas, se realiza el proceso de documentación y notificación a las autoridades. Luego comienzan los trabajos de laboratorio, que incluyen el estudio de los objetos para establecer su fechamiento y su historia, así como su restauración, con el propósito de que puedan ser trasladados a museos de Guatemala.

Durante la temporada de trabajo del 2026, Mauricio Martínez destaca que se recuperaron aproximadamente 3 esculturas, que deberán continuar con su correspondiente proceso de restauración.

Los rostros de estuco hallados en El Mirador aportan información sobre las representaciones de deidades y seres mitológicos de la antigua civilización maya. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Restauración de los rostros

Tras el hallazgo de las cabezas en la estructura localizada por el equipo de Mauricio Martínez, Lilian Vega de Zea, restauradora del Proyecto Mirador, quedó a cargo del proceso de conservación y restauración de las piezas. Recuerda que la primera apareció en el 2013 y que, desde entonces, ha trabajado en su restauración.

La especialista coincide en que el hallazgo es importante por la gran cantidad de cabezas encontradas en una sola estructura de El Mirador. También destaca la técnica con la que fueron elaboradas, que demuestra el dominio del estuco por parte de los artistas mayas.

Las cabezas tienen como base una espiga de piedra sobre la que se modelaba el rostro con estuco. Algunas son representaciones humanas, “posiblemente de gobernantes o personas importantes, mientras que otras corresponden a dioses o seres mitológicos”, resalta la restauradora.

Otra de sus características es la expresividad, detalla Vega de Zea, pues algunas cabezas muestran enojo o sorpresa. “Incluso se puede distinguir cuándo representan a un hombre y cuándo a una mujer”, explica. Las piezas también presentan distintos tocados y facciones.

Hasta el momento se han restaurado más de 20 cabezas, aunque todavía quedan otras pendientes. El proceso es delicado, debido a que el material puede desintegrarse por completo y convertirse en polvo.

Las esculturas de estuco recuperadas en el Edificio de los Rostros, en el grupo Casa del Coral, representan personajes antropomorfos y seres sobrenaturales de la civilización maya. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El primer paso consiste en consolidar cada cabeza antes de manipularla. Las piezas llegaron dañadas y frágiles, con raíces y otros materiales adheridos que debían retirarse. Por ello, es necesario realizar un estudio cuidadoso para determinar qué elementos pertenecen a la pieza y cuáles deben eliminarse, pues la limpieza es un proceso irreversible en cualquier restauración agregó.

Después de la consolidación, se realizan los trabajos de limpieza. Luego se rellenan las grietas y se reponen únicamente los elementos indispensables, con el objetivo de intervenir lo menos posible. Una vez restauradas, las piezas pueden fotografiarse, dibujarse y estudiarse, además de prepararse para futuras exposiciones en museos.

Vega de Zea explica que, debido a la diversidad y cantidad de piezas encontradas, todavía se realizan estudios para determinar su significado. Una de las hipótesis plantea que las cabezas estuvieron relacionadas con un rito funerario, pues algunas podrían representar a personajes como el remero encargado de trasladar las almas al otro mundo.

La interpretación también se dificulta porque las cabezas fueron encontradas en el suelo y fuera de su posición original. La estructura había sido saqueada y, durante ese proceso, los saqueadores removieron tierra, piedras y partes del edificio. “En cuanto a la interpretación de las cabezas, su temporalidad y todo lo relacionado con ellas, pertenecen al período Clásico Tardío”, agregó la restauradora.

Algunas de las esculturas recuperadas en Casa del Coral representan figuras vinculadas con deidades mayas, entre ellas el dios solar, el dios de la muerte y el dios remero. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Calzadas de la Cuenca Mirador

Enrique Hernández, arqueólogo del Proyecto Mirador, encargado de las exploraciones en el sitio y sus áreas circundantes, explica que la investigación de las calzadas que conectaban los asentamientos de la Cuenca Mirador lleva varios años. Para estudiarlas, el equipo ha utilizado diferentes métodos y tecnologías, desde levantamientos planimétricos e imágenes satelitales hasta la incorporación de la tecnología LiDAR.

Hernández recuerda que las investigaciones comenzaron con recorridos a pie por la Cuenca Mirador, durante los cuales elaboraban mapas mediante levantamientos planimétricos con brújula y cinta métrica.

Después de varios años de investigación de las calzadas que conectaban los distintos sitios de la Cuenca Mirador, en Petén, el equipo comenzó a utilizar imágenes satelitales. Estas permitieron observar líneas rectas que atravesaban las zonas inundables de los bajos y las montañas kársticas para conectar las ciudades.

Como ejemplo, Hernández menciona una calzada que conecta Tintal con El Mirador, de 25 kilómetros de longitud, aproximadamente tres metros de altura y entre 30 y 40 metros de ancho, según el tramo. Su estudio ha contribuido a comprender mejor el alcance social, político y económico que tuvo El Mirador en la región durante el período Preclásico maya.

Imagen satelital de Google que muestra la calzada de 25 kilometros de largo entre El Mirador y Tintal. (Foto Prensa Libre: cortesía Proyecto cuenca El Mirador)

El arqueólogo destaca que la tecnología LiDAR les ha permitido identificar 177 kilómetros de calzadas preclásicas y 12 kilómetros de calzadas clásicas. Una de las principales diferencias entre ambas es su monumentalidad.

“Las calzadas preclásicas normalmente tienen dimensiones mayores. La organización y los materiales utilizados para construirlas requerían una fuerte organización social y una capacidad productiva para conseguir los materiales necesarios: grava, piedra, mezclas y cal. Pero, sobre todo, requerían organización social”, resalta el arqueólogo. Hernández señala que esta organización pudo desarrollarse durante el período de apogeo de El Mirador.

La tecnología LiDAR ha permitido a los arqueólogos retirar digitalmente el bosque y la vegetación de las imágenes para observar el terreno e identificar posibles calzadas que conectaban El Mirador. Después, los investigadores deben localizar estos rasgos en el terreno con ayuda de GPS y brújula.

“Recorremos el terreno hasta encontrarlos y, una vez identificados, planificamos las excavaciones. Esto nos permite obtener materiales, conocer las técnicas constructivas y recuperar materiales arqueológicos para fecharlos”, resaltó Hernández.

Fotografía aérea que muestra la calzada entre Tintal y El Mirador atravesando una zona inundable de bajo (Foto Prensa Libre: cortesía Edgar Suyuc).

Mediante el análisis de los materiales recuperados, los investigadores buscan establecer fechas aproximadas de construcción, determinar qué puntos conectaban las calzadas y comprender sus funciones y su relación con los pobladores de los sitios durante el período Preclásico.

Hasta el momento, se han excavado aproximadamente ocho de las 12 calzadas que conectan el centro con las áreas intermedias, explica Hernández. El objetivo del equipo es excavar y fechar todas las calzadas. “Con base en las excavaciones sabemos que las calzadas monumentales son preclásicas. Las calzadas pequeñas, de 600 metros o de 50 a 100 metros, corresponden al Clásico Tardío”, añade.

Los análisis continúan con el propósito de investigar y comprobar científicamente la antigüedad de estas construcciones.“Su importancia es enorme porque las calzadas son un elemento logístico que facilitaba la producción en los alrededores y la movilización, no solo de personas, sino también de todos los productos hacia el centro de la ciudad, en un momento en el que el apogeo constructivo de El Mirador era impresionante”, destaca el arqueólogo.

Los investigadores también han identificado calzadas que se dirigen desde El Mirador hacia otras ciudades. Hernández menciona una que conduce a Nacimiento, ubicada a 13 kilómetros de distancia, y otra que conecta con Tintal, de 25 kilómetros de longitud.

Con el apoyo de la tecnología LiDAR se han identificado otras calzadas, entre ellas una que continúa hacia el este y otra que se dirige hacia el norte de La Danta. Para Hernández, la importancia de estas investigaciones radica en que permiten conocer el alcance de la población de El Mirador.

En cuanto al tiempo que requieren las investigaciones, el arqueólogo destaca que la calzada entre Tikal y El Mirador fue especialmente difícil de estudiar. El equipo necesitó alrededor de 10 años para localizarla, mapearla, documentarla y comprender sus características.

“El valor del proyecto: tiene una visión regional y multidisciplinaria, y busca identificar los recursos y comprender la cultura mediante investigaciones a largo plazo. No se trata de hacer pequeñas excavaciones, sino de estudiar cada rasgo hasta lograr comprenderlo”, puntualizó.

Las investigaciones también han permitido identificar canales de conexión, sitios alejados de las áreas donde normalmente se ubican los centros, calzadas y terrazas de cultivo.

“Ahora podemos tener una mejor comprensión de cómo los pobladores mayas habitaron realmente la región, utilizaron sus recursos y modificaron el paisaje para poder subsistir”.

La fotografía muestra la altura de 2.5 metros de una calzada prehispánica en el sector de Isla Gavilán, en la Cuenca Mirador, Petén. (Foto: R. D. Hansen)

Hallazgos de la Cuenca Mirador

Gustavo Adolfo Martínez, codirector del Proyecto Mirador y especialista en cerámica maya, destacó que este es uno de los proyectos arqueológicos más antiguos de Petén, con décadas de trabajo durante las cuales se ha recopilado abundante información arqueológica. Mediante la tecnología láser LiDAR, los investigadores lograron mapear 964 asentamientos en el área de El Mirador.

Con base en los análisis de patrones de asentamiento, se pudo determinar que existen 417 sitios importantes, de los cuales se ha trabajado en 51. Entre los más destacados figuran El Mirador, Nakbé, El Tintal, La Muralla y Wakná.

Entre los hallazgos destaca la arquitectura monumental de El Mirador, considerada una de las más grandes de Mesoamérica. “Podemos decir que, en el mundo, la arquitectura de Mirador es tremendamente monumental, especialmente la del sitio Mirador. Es inmenso; no hay otro sitio como ese”, destaca Martínez.

Las cabezas de estuco constituyen otro de los hallazgos importantes, pues representan diversos personajes, entre ellos dioses, personas, el dios del maíz y posiblemente seres fantásticos.

Las calzadas también demuestran que los asentamientos de la Cuenca Mirador estaban comunicados mediante una red de caminos, explica Martínez. Los sitios principales cuentan con calzadas que los conectan entre sí, mientras que de los sitios secundarios parten otras hacia diferentes lugares.

El codirector destaca que esta distribución evidencia la existencia de una red de caminos, similar a una telaraña, que comunica los distintos sitios de la Cuenca Mirador.

Algunas de las piezas de estuco fueron encontradas debajo de bloques de piedra caliza y restos de la fachada del Edificio de los Rostros.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila)