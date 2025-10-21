Cuéntenos sus historias de terror

¿Ha vivido alguna historia de terror que lo haya asustado tanto que lo dejó inmóvil o sin habla? Escríbala y envíenosla. Estamos buscando relatos para publicar.

Participe en esta convocatoria y compártanos sus historias de terror. (Fotoarte Prensa Libre: Shutterstock/ Alejandro Sosa)

Estamos buscando historias de terror y las mejores las publicaremos en la página web de Prensa Libre del 28 al 31 de octubre. 

Posteriormente, las mejores cuatro se publicarán en la edición impresa de Revista D del 23 de noviembre.

Bases de la convocatoria de Historias de terror

  • Historia original, sin uso de inteligencia artificial.
  • Extensión de la historia: 400 -450 palabras.
  • Participación libre, sin límite de edad.
  • Los autores se comprometen a ceder los derechos de sus historias.
  • Para participar debe escribir la historia en un documento en Word.
  • Enviar la historia a través el formulario incluido al pie de esta nota, entre el miércoles 22 y el lunes 27 de octubre.

Los datos que le solicitará el formulario son estos:

  • Nombre completo del autor
  • Fecha de nacimiento
  • No. de documento de identificación del autor o del padre o tutor
  • Título de historia
  • Correo electrónico
  • Número de teléfono de contacto
  • Tenga a la mano listo el documento de Word para subirlo al formulario.

Selección y jurado

El jurado designado por Prensa Libre evaluará las historias tomando en cuenta:

  • Argumento
  • Creatividad para contar la historia
  • Ortografía
  • Cantidad de palabras: entre 400 y 450 máximo.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

