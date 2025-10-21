Cuéntenos sus historias de terror

Estamos buscando historias de terror y las mejores las publicaremos en la página web de Prensa Libre del 28 al 31 de octubre.

Posteriormente, las mejores cuatro se publicarán en la edición impresa de Revista D del 23 de noviembre.

Bases de la convocatoria de Historias de terror

Historia original, sin uso de inteligencia artificial.

Extensión de la historia: 400 -450 palabras.

Participación libre, sin límite de edad.

Los autores se comprometen a ceder los derechos de sus historias.

Para participar debe escribir la historia en un documento en Word.

Enviar la historia a través el formulario incluido al pie de esta nota, entre el miércoles 22 y el lunes 27 de octubre.

Los datos que le solicitará el formulario son estos:

Nombre completo del autor

Fecha de nacimiento

No. de documento de identificación del autor o del padre o tutor

Título de historia

Correo electrónico

Número de teléfono de contacto

Tenga a la mano listo el documento de Word para subirlo al formulario.

Selección y jurado

El jurado designado por Prensa Libre evaluará las historias tomando en cuenta: