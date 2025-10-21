Escenario
Cuéntenos sus historias de terror
¿Ha vivido alguna historia de terror que lo haya asustado tanto que lo dejó inmóvil o sin habla? Escríbala y envíenosla. Estamos buscando relatos para publicar.
Participe en esta convocatoria y compártanos sus historias de terror. (Fotoarte Prensa Libre: Shutterstock/ Alejandro Sosa)
Estamos buscando historias de terror y las mejores las publicaremos en la página web de Prensa Libre del 28 al 31 de octubre.
Posteriormente, las mejores cuatro se publicarán en la edición impresa de Revista D del 23 de noviembre.
Bases de la convocatoria de Historias de terror
- Historia original, sin uso de inteligencia artificial.
- Extensión de la historia: 400 -450 palabras.
- Participación libre, sin límite de edad.
- Los autores se comprometen a ceder los derechos de sus historias.
- Para participar debe escribir la historia en un documento en Word.
- Enviar la historia a través el formulario incluido al pie de esta nota, entre el miércoles 22 y el lunes 27 de octubre.
Los datos que le solicitará el formulario son estos:
- Nombre completo del autor
- Fecha de nacimiento
- No. de documento de identificación del autor o del padre o tutor
- Título de historia
- Correo electrónico
- Número de teléfono de contacto
- Tenga a la mano listo el documento de Word para subirlo al formulario.
Selección y jurado
El jurado designado por Prensa Libre evaluará las historias tomando en cuenta:
- Argumento
- Creatividad para contar la historia
- Ortografía
- Cantidad de palabras: entre 400 y 450 máximo.