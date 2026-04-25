Cumbres borrascosas llega a HBO en mayo 2026: el esperado estreno con Margot Robbie y Jacob Elordi

La película, que se estrenó en salas de cine en febrero, llega a HBO el 1 de mayo para comenzar el mes con un filme muy esperado.

Cumbres borrascosas es un filme de Warner Bros. Pictures protagonizado por Margot Robbie (Cathy) y Jacob Elordi (Heathcliff), y dirigido por Emerald Fennell.

También participan Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Ewan Mitchell y Martin Clunes.

La historia está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Emily Brontë en 1847, considerada un clásico.

Según algunos medios, la película atrae desde el inicio por su estética, fotografía, colores y estilo. Es una versión muy elegante, aunque bastante explícita.

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