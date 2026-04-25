Cumbres borrascosas llega a HBO en mayo 2026: el esperado estreno con Margot Robbie y Jacob Elordi

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Cumbres borrascosas llega a HBO en mayo 2026: el esperado estreno con Margot Robbie y Jacob Elordi

En mayo llega la provocativa y apasionada historia de amor ambientada en los páramos de Yorkshire.

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“Cumbres borrascosas” llega a HBO en mayo: el esperado estreno con Margot Robbie y Jacob Elordi

Los actores australianos Jacob Elordi (izquierda) y Margot Robbie (derecha) llegan al estreno británico de «Cumbres borrascosas» en la premier de la película en Reino Unido, el 5 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

La película, que se estrenó en salas de cine en febrero, llega a HBO el 1 de mayo para comenzar el mes con un filme muy esperado.

Cumbres borrascosas es un filme de Warner Bros. Pictures protagonizado por Margot Robbie (Cathy) y Jacob Elordi (Heathcliff), y dirigido por Emerald Fennell.
También participan Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Ewan Mitchell y Martin Clunes.

La historia está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Emily Brontë en 1847, considerada un clásico.

Según algunos medios, la película atrae desde el inicio por su estética, fotografía, colores y estilo. Es una versión muy elegante, aunque bastante explícita.

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ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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