De La Ballena a La Momia 4: Brendan Fraser inicia su transformación física para su nuevo proyecto cinematográfico

Dos décadas después de su última aparición como el legendario Rick O’Connell, el ganador del Óscar Brendan Fraser anunció que ha iniciado una transformación física para retomar su personaje en la cuarta entrega de La Momia.

Recordado por su aclamada actuación en la película La Ballena, donde interpretó a un profesor de inglés con obesidad severa, Brendan Fraser vuelve ahora a uno de sus personajes con mayor exigencia física.

Fue a través de una entrevista en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde compartió que ha comenzado a entrenar para recuperar el estado físico característico de Rick O’Connell, debido a que volvería al personaje.

La entrevista, que inició recordando su anterior visita al programa, donde interpretó a un cómico personaje y que diez días después ganó un Óscar, continuó con el reto que representó La Ballena. Sin embargo, fue durante el anuncio de nuevas noticias cuando confesó detalles sobre esta nueva producción.

Jimmy Fallon preguntó sobre los rumores de una reunión del elenco de La Momia, a lo que Brendan Fraser respondió que sí estaría en desarrollo para darle al público lo que por años ha pedido.

Confesó que en algún momento tuvo esperanzas de volver al personaje, pero que luego las perdió. Sobre la nueva producción, destacó que volverán a “montar a caballo y regresar a los lugares de rodaje”.

Brendan Fraser también destacó que, a sus 57 años, trabaja para mejorar su estado físico, debido a que el personaje está marcado por escenas de acción, persecuciones y aventuras, según resalta Infobae.

Brendan Fraser reveló que ya comenzó su entrenamiento físico para volver como Rick O’Connell en ‘LA MOMIA 4’.

El actor comentó en redes sociales que está esforzándose para ponerse nuevamente en forma de cara al esperado regreso de la franquicia.

Además, Fraser aseguró que esta… pic.twitter.com/sUcuNEs5q2 — PopCine (@PopCine_Oficial) May 8, 2026

“Por favor, deséenme suerte. Estoy haciendo lo mejor que puedo para poner en forma este equipo de 57 años”, resaltó. Asimismo, destacó que solo si regresa el elenco principal se realizará la película.

Esto quiere decir que Rachel Weisz regresará como Evelyn Carnahan y John Hannah como Jonathan.

La película podría estrenarse el próximo 15 de octubre del 2027, destacan medios como Variety, que resalta el regreso de Fraser al mundo de la acción.