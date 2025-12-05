De “Los Polivoces” a “Una familia de diez”: esto se sabe sobre la muerte del actor mexicano Eduardo Manzano

Eduardo Manzano murió la madrugada de este 5 de diciembre, a los 87 años, según lo anunció su hijo Lalo Manzano, quien exaltó su trayectoria en la televisión mexicana. Manzano fue uno de los integrantes del dúo cómico Los Polivoces, activo entre las décadas de 1960 y 1980.

El comediante y productor de televisión Jorge Ortíz de Pinedo detalló: “Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz”. Ortíz trabajó junto a Manzano en los últimos años, en el regreso de la comedia Una familia de diez.

Ortíz de Pinedo destacó el talento del actor al recordar que hacía reír a su público mediante imitaciones y personajes entrañables, “como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de Una familia de diez”.

Su extensa carrera lo llevó a participar en teatro, cine y televisión mexicana, consolidándose como uno de los íconos de la comedia. Su trayectoria inició con Los Polivoces, junto a Enrique Cuenca, quien falleció a inicios de los años 2000.

Lalo Manzano compartió en Instagram la noticia del fallecimiento de su padre y escribió: “Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”.

Con gran sentimiento, el hijo del comediante subrayó que, durante su carrera, Eduardo Manzano fue querido y admirado por el público mexicano, y que su trabajo trascendió fronteras.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, expresó Lalo Manzano, mientras agradecía las enseñanzas recibidas y se despedía de él.

Por su parte, Jorge Ortíz de Pinedo, con quien Manzano compartió más de 15 años de trabajo en televisión y teatro, anunció que las emisiones de dos programas en los que participó, este 6 y 7 de diciembre, estarán dedicadas a su trayectoria.

“Las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una familia de diez estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él”, agregó Ortíz de Pinedo, antes de informar que la velación comenzará a las 16 horas en la Ciudad de México.

Trayectoria de Eduardo Manzano

Su carrera se consolidó con la formación del dúo cómico Los Polivoces, creado tras conocer a Enrique Cuenca en el concurso La hora del imitador, en la década de 1960. De ahí surgió una amistad que los llevó a realizar el proyecto que marcaría la comedia televisiva mexicana.

Medios mexicanos como Las Estrellas destacan que esto los llevó a trabajar en películas como Agarrando parejo, Tres mil kilómetros de amor o ¡Ahí madre!, entre 1960 y 1970. Ese éxito los catapultó a tener su propio programa: Los Polivoces y posteriormente El show de Los Polivoces.

El dúo se separó en 1977 por razones no esclarecidas, aunque años después se reunieron para el programa Los Polivoces 88. Posteriormente, Manzano se integró al elenco de la comedia Una familia de diez en el 2007, junto a Jorge Ortíz de Pinedo.

Su carrera continuó en televisión con producciones como Un refugio para el amor, María Félix: La Doña y el retorno a Una familia de diez en 2019, donde participaron en diez temporadas.