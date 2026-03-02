De Museo será sede de clase de automaquillaje y amor propio este 8 de marzo

Esta no es solo una clase de maquillaje, sino un espacio para reconectarse con usted misma, mirarse con más amor y aprender a maquillarse desde el respeto y la suavidad que se impartirá en De Museo, Majadas Once.

La clase estará a cargo de la estilista Ana Luisa Iquique conocida como Anita Lu, quien ha tenido preparación dentro y fuera de Guatemala, así como ha compartido su experiencia en producción televisiva.

Un autoregalo en el Día de la Mujer. Las organizadoras comentan que esta clase es para mujeres que quieren aprender a maquillarse sin presión, para quienes desean mejorar su relación con el espejo y quienes buscan un momento solo para ellas.

No se necesita experiencia previa en maquillaje ni comprar nada nuevo. Se sugiere trabajar con lo que ya tiene y usa todos los días.

La clase tendrá una serie de frases de autoafirmación. (Foto Prensa Libre: cortesía Maruru)

Durante esta clase aprenderá a:

Preparar su piel como un acto de autocuidado

Automaquillarse de forma natural, resaltar su belleza sin esconder quién es usted

Mirarse al espejo sin juicio, con una nueva forma de hablarse

Reconocer sus cualidades mientras se maquilla

Usar el maquillaje como una herramienta de expresión y no como una máscara

¿Qué se hará en clase?

Un momento de conexión emocional y respiración consciente

Preparación básica de la piel

Automaquillaje paso a paso: piel, ojos, rubor y labios

Ejercicios de amor propio durante el maquillaje

Ritual de cierre frente al espejo, con afirmaciones

Se recomienda llegar con el rostro limpio, crema hidratante y protector solar si lo utiliza frecuentemente.

Fechas:

Domingo 8 de marzo

Horario:

De 10 a 13 horas

Lugar:

De Museo, Majadas Once

Precios:

Q350 (incluye coffre break y regalo sorpresa)

Entrada:

Para reservar su espacio llame o escriba al WhatsApp 5991-2768

