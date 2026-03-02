Escenario
De Museo será sede de clase de automaquillaje y amor propio este 8 de marzo
El curso, impartido en De Museo, está orientado al automaquillaje consciente y busca promover el amor propio y una conexión personal más auténtica a través de técnicas de autocuidado.
De Museo reunirá a mujeres en clase de maquillaje y autocuidado el próximo domingo 8 de marzo. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Esta no es solo una clase de maquillaje, sino un espacio para reconectarse con usted misma, mirarse con más amor y aprender a maquillarse desde el respeto y la suavidad que se impartirá en De Museo, Majadas Once.
La clase estará a cargo de la estilista Ana Luisa Iquique conocida como Anita Lu, quien ha tenido preparación dentro y fuera de Guatemala, así como ha compartido su experiencia en producción televisiva.
Un autoregalo en el Día de la Mujer. Las organizadoras comentan que esta clase es para mujeres que quieren aprender a maquillarse sin presión, para quienes desean mejorar su relación con el espejo y quienes buscan un momento solo para ellas.
No se necesita experiencia previa en maquillaje ni comprar nada nuevo. Se sugiere trabajar con lo que ya tiene y usa todos los días.
Durante esta clase aprenderá a:
- Preparar su piel como un acto de autocuidado
- Automaquillarse de forma natural, resaltar su belleza sin esconder quién es usted
- Mirarse al espejo sin juicio, con una nueva forma de hablarse
- Reconocer sus cualidades mientras se maquilla
- Usar el maquillaje como una herramienta de expresión y no como una máscara
¿Qué se hará en clase?
- Un momento de conexión emocional y respiración consciente
- Preparación básica de la piel
- Automaquillaje paso a paso: piel, ojos, rubor y labios
- Ejercicios de amor propio durante el maquillaje
- Ritual de cierre frente al espejo, con afirmaciones
Se recomienda llegar con el rostro limpio, crema hidratante y protector solar si lo utiliza frecuentemente.
Fechas:
Domingo 8 de marzo
Horario:
De 10 a 13 horas
Lugar:
De Museo, Majadas Once
Precios:
Q350 (incluye coffre break y regalo sorpresa)
Entrada:
Para reservar su espacio llame o escriba al WhatsApp 5991-2768
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.