De qué murió Jimmy Cliff, la leyenda del reggae, a los 81 años

Este 24 de noviembre se conoció que Jimmy Cliff, uno de los músicos más influyentes del género reggae, falleció a los 81 años, según información proporcionada por su familia.

Por medio de declaraciones de su esposa, quien compartió una publicación en la cuenta oficial del músico en Instagram, se informó que Cliff falleció debido a una convulsión seguida de neumonía.

"Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía. Agradecemos a los amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él", afirmó la esposa del músico, Latifa Chambers.

"A todos sus fans alrededor del mundo, por favor, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Realmente apreciaba a cada uno de sus fans por su amor", señaló la esposa del intérprete.

La publicación indica que, eventualmente, se darán más detalles del funeral de Cliff.

Jimmy Cliff, the soulful reggae legend who helped spread the genre’s reach from Jamaica to the world with "The Harder They Come," "Many Rivers to Cross" and much more, has died at the age of 81.



Story: https://t.co/iKVGH61DSZ pic.twitter.com/lkZuRVmUam — Rolling Stone (@RollingStone) November 24, 2025

Conocido también como James Chambers, el músico se caracterizó por sus extravagantes fusiones del reggae con géneros como el folk, el soul, el ska y el rock, además de su contenido lírico enfocado en asuntos como la pobreza, las injusticias y la guerra.

Durante más de cuatro décadas, Cliff se destacó por transformar el reggae y contribuir a que se convirtiera en un fenómeno global.

Está detrás de canciones exitosas como "Many Rivers to Cross", "You Can Get It If You Really Want" y "Reggae Night".

Tal fue su contribución al reggae y a la música en general que, en el 2010, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Es considerado la segunda persona más influyente del reggae, después de Bob Marley. De hecho, Cliff colaboró con Marley durante los primeros años de su carrera.

Lea también: Rastafari, el movimiento religioso que empezó en los barrios pobres de Jamaica y se extendió por el mundo gracias al reggae y Bob Marley