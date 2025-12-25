Escenario
De qué murió Tony Ocasio, integrante de Los Chicos
Tony Ocasio, exintegrante del grupo juvenil Los Chicos de Puerto Rico, falleció el martes 23 de diciembre y se da a conocer la causa de la muerte.
Héctor Antonio "Tony" Ocasio Cedeño, conocido por ser uno de los integrantes de la agrupación puertorriqueña Los Chicos, falleció a los 58 años, (Foto Prensa Libre: cortesía Chicomanía Guatemala)
El artista Tony Ocasio falleció el martes 23 de diciembre, según informaron familiares, a través de redes sociales.
De acuerdo con la información de medios internacionales, Ocasio residía en Orlando, Florida, y por ahora solo se ha publicado que murió a causa de un infarto, a los 58 años. El artista nació en Puerto Rico.
El grupo también era complementado por Rey Díaz , José Miguel “Migue” Santa (fallecido en 2019) y Chayanne.
Tras conocerse la noticia, Chayanne, envió un mensaje en sus redes sociales. “Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”, expresó el cantante.
Durante su etapa en la banda, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y talento y estaba entre los favoritos.
Canciones como Ave María, Será porque te amo y Mamma mía, entre otros éxitos, consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más populares.
En julio del 2017, la agrupación visitó Prensa Libre para anunciar su nueva producción y la publicación de su libro.
Tony, Migue y Ray —integrantes de la agrupación Los Chicos, junto a Chayanne, quien fue sustituido por Eddie— fueron los artistas que visitaron el país en esa ocasión.
Después de su desintegración, debido a problemas administrativos, Tony y Migue formaron parte del Ejército de EE. UU., y Ray se dedicó a la venta de vehículos.