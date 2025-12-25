La reacción de Chayanne tras la muerte de Tony Ocasio, su compañero en el grupo Los Chicos



Se confirmó la muerte de Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido como Tony Ocasio, quien fue parte del grupo Los Chicos de Puerto Rico, una de las bandas más populares de la década de 1980.

En redes sociales se recordó el talento del cantante. “...Perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocernos y compartir”, publicó Iridia Osorio.

Agregó que la partida de Tony, como fue conocido en el mundo artístico, deja de luto a la familia Ocasio Cedeño. “Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, dice el mensaje.

El artista visitó Guatemala con el grupo, así como otros países. Se les recuerda por canciones como Mamma Mía, Será porque te amo, Frente al mar y Ave María, esta última mostró el talento del puertorriqueño.

Chayanne escribió en sus redes sociales acompañado de fotos de la época: “Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”.

La muerte de Ocasio reaviva la memoria de otro de los miembros originales de Los Chicos, José Miguel “Migue” Santa, quien falleció en 2019 también por causas relacionadas con el corazón.

En julio del 2017, la agrupación visitó Prensa Libre para anunciar su nueva producción y la publicación de su libro.

Tony, Migue y Ray —integrantes de la agrupación Los Chicos, junto a Chayanne, quien fue sustituido por Eddie— fueron los artistas que visitaron el país en esa ocasión.

Después de su desintegración, debido a problemas administrativos y no por conflictos entre los jóvenes, Tony y Migue formaron parte del Ejército de EE. UU., y Ray se dedicó a la venta de vehículos.