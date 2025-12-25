La reacción de Chayanne tras la muerte de Tony Ocasio, su compañero en el grupo Los Chicos

La reacción de Chayanne tras la muerte de Tony Ocasio, su compañero en el grupo Los Chicos

El cantante Tony Ocasio, exintegrante de Los Chicos de Puerto Rico, falleció y su muerte conmovió al mundo artístico. Chayanne, quien compartió escenarios con él en sus inicios, le dedicó un mensaje emotivo

USA108. MIAMI (FL, EEUU), 27/10/2023.- El cantante puertorriqueño Chayanne posa para EFE durante una entrevista realizada hoy en Miami, Florida (EE.UU). Hace 40 años, Chayanne decidió lanzarse como intérprete solista. Tenía 14 años y acababa de salir de la banda juvenil Los Chicos. Hoy, a los 55 años y con un nuevo disco en la calle, el reconocido artista puertorriqueño confiesa en una entrevista con EFE que "se puede ser objeto de deseo" a cualquier edad y que su relación con el público sigue muy viva. EFE/Alicia Civita

El cantante puertorriqueño Chayanne compartió un mensaje de despedida por su colega Tony de Los Chicos, grupo en el que compartieron en la niñez y adolescencia. (Foto Prensa Libre: EFE)


Se confirmó la muerte de Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido como Tony Ocasio, quien fue parte del grupo Los Chicos de Puerto Rico, una de las bandas más populares de la década de 1980.

En redes sociales se recordó el talento del cantante. “...Perdí a uno de mis hermanos mayores, Tony Ocasio. Le doy gracias a Dios que nos dio la oportunidad de conocernos y compartir”, publicó Iridia Osorio.

Agregó que la partida de Tony, como fue conocido en el mundo artístico, deja de luto a la familia Ocasio Cedeño. “Tu voz, tu talento y tu esencia vivirán por siempre en nuestros recuerdos”, dice el mensaje.

El artista visitó Guatemala con el grupo, así como otros países. Se les recuerda por canciones como Mamma Mía, Será porque te amo, Frente al mar y Ave María, esta última mostró el talento del puertorriqueño.


Chayanne escribió en sus redes sociales acompañado de fotos de la época: “Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”.

La muerte de Ocasio reaviva la memoria de otro de los miembros originales de Los Chicos, José Miguel “Migue” Santa, quien falleció en 2019 también por causas relacionadas con el corazón.

En julio del 2017, la agrupación visitó Prensa Libre para anunciar su nueva producción y la publicación de su libro.

Tony, Migue y Ray —integrantes de la agrupación Los Chicos, junto a Chayanne, quien fue sustituido por Eddie— fueron los artistas que visitaron el país en esa ocasión.

Después de su desintegración, debido a problemas administrativos y no por conflictos entre los jóvenes, Tony y Migue formaron parte del Ejército de EE. UU., y Ray se dedicó a la venta de vehículos.

De izquierda a derecha, José Miguel Santa “Migue”, Reinaldo Díaz Santos “Rey”, Edy Ramirez Acevedo “Edy” y Héctor Antonio Ocasio “Tony” integrantes de la banda juvenil Los Chicos de Puerto Rico, visitaron las instalaciones de Prensa Libre en 2017 . (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

