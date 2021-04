¿Demandará a Luis Miguel? Este es el plan de Aracely Arámbula si el “Sol de México” no paga la pensión de sus hijos

Aracely Arámbula da ultimátum a Luis Miguel al no pagar manutención. (Foto Prensa Libre: Instagram)

Luis Miguel celebró el lunes 19 de abril su cumpleaños 51 y el domingo 18, Netflix estrenó los primeros episodios de la segunda temporada de una serie que relata su trayectoria artística y los sucesos que estuvieron alrededor de cada acontecimiento.

Pese al éxito de la serie y los múltiples comentarios favorables para “El Sol de México”, nuevas revelaciones vinculan al multipremiado artista con un acto legal que olvidó y que tiene relación con sus hijos y expareja Aracely Arámbula.

Recientemente, Guillermo Pous, abogado de Arámbula, dijo que Luis Miguel lleva más de un año sin pagar la manutención de los hijos que procreó con la actriz y afirmó que existe un plan para solucionar el conflicto.

Pous concedió una entrevista a la revista TVyNovelas y aseguró que su clienta recurrirá a todas las instancias legales para que el intérprete de Ahora te puedas marchar, La incondicional, Culpable o no y Hasta que me olvides, cumpla con su obligación como padre de Miguel y Daniel, de 14 y 12 años respectivamente.

El abogado de la actriz dijo que, desde hace más de un año, su clienta indicó que no se encontraba en una posición cómoda debido a que no recibía la pensión que le correspondía por sus hijos. Además, Pous enfatizó que Luis Miguel enfrentará graves consecuencias si hace caso omiso a la solicitud de Arámbula y que ella lo demandará por incumplimiento de la manutención de los menores.

Durante la entrevista, Pous respondió diversos cuestionamientos sobre la situación de “El Sol de México” y la actriz. Sin embargo, el abogado detalló sobre la decisión legal que emprenderá Arámbula si Luis Miguel no responde.

“Desde finales de 2019 y principios de 2020, Aracely se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos. Se hará valer el convenio ante la vía judicial, ya sea en una jurisdicción en México, en su lugar de residencia, o bien, en Florida, EE. UU., donde actualmente se encuentra la residencia del cantante”, explicó Pous.

El abogado de la actriz añadió que, debido a la pandemia del coronavirus, su clienta no ha generado ingresos por las restricciones y que eso la ha llevado a presionar a Luis Miguel.

“Se está considerando la situación y se está estructurando un plan para cumplirla. El tiempo que ha transcurrido ha hecho que Aracely, con esta contingencia sanitaria, no tenga trabajo como estaba acostumbrada y eso provocó que ella hiciera uso de sus ahorros para cubrir los gastos de manutención de sus hijos”, agregó el abogado de la actriz.

¿Qué puede pasar con Luis Miguel?

El caso que enfrenta “El Sol de México” se ha dado con frecuencia entre las relaciones de famosos y varios han presentado diversas excusas. Sin embargo, Pous explicó lo que pasaría si en algún momento Luis Miguel apela a la demanda con el argumento de que no tiene dinero para pagar la pensión.

“Es algo muy sencillo. Si dice que no tiene dinero, primero se piden auditorías, se verifican las cuentas, los pagos que ha recibido a partir del momento que sucedió, y de esa manera se acredita si tuvo dinero y no quiso pagar, si no ha tenido dinero y no paga, o si va a tener dinero y con eso pagará”, dijo el abogado de Arámbula.

¿Puede ir a prisión Luis Miguel?

El abogado de la actriz envió un mensaje rotundo a Luis Miguel y dijo que, si el cantante ha mentido sobre su situación económica para evadir su responsabilidad, corre el riesgo de ir a prisión-

“Por supuesto que Luis Miguel puede ir a prisión. Un fraude, con consecuencias penales y civiles que ameritan cárcel es la falta del pago de la pensión alimenticia”, añadió Pous y aseguró que Arámbula ha manifestado serenidad debido a que la considera como una persona discreta y prudente.

Pous no reveló la cifra de la pensión que no ha cumplido “El Sol de México”. Sin embargo, el portal TMZ reveló en 2014 que la actriz exigía un pago de US$60 mil mensuales como mínimo y por su parte Luis Miguel ofrecía US$15 mil.