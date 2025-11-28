Desfile de Bandas 2025: el orden oficial y las horas clave para disfrutar la actividad

El Desfile Navideño de Bandas se realizará el próximo sábado 29 de noviembre en el Paseo de la Sexta, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, con la participación de más de 180 bandas musicales provenientes de los 22 departamentos del país, así como agrupaciones de México y El Salvador.

Las bandas estarán organizadas en 12 bloques, con un promedio de 15 bandas por bloque. El desfile comenzará aproximadamente a las 16 horas y concluirá alrededor de las 22 horas.

El recorrido se desarrollará desde la 17 calle hasta el Parque Central, y cada dos bloques cubrirán el trayecto en aproximadamente una hora.

Además, habrá invitados especiales, entre ellos Santa Claus y sus amigos, que animarán a los asistentes con melodías navideñas y espectáculos musicales, dando la bienvenida a la temporada decembrina.

Lea más: Rutas alternas por el desfile navideño del sábado 29 de noviembre

BLOQUE 1 -16 horas

Latin Band Leon de Judá Banda Infantil E.O.R.M. Cerritos Escuela Oficial Urbana Mixta No.116 INEBSCH Colegio Mixto ABS "Amor, Bondad y Sabiduría" Banda Panteras MB Bello Amanecer Kids Escuela 825 Pumas Latin Band EOU #48 "25 de septiembre" Instituto Privado Ciencias en la Computación ICC Banda 680 CyH Latin Band Torogoz Latin Band Banda ABS Banda De Guerra Infantil Estrellita de Colores

BLOQUE 2

Suiza JM Banda de Guerra #143 Felisa Soto J.V. 5 de Noviembre Latin Band Banda Escolar Padre Noé Plan Educativo 4 de Febrero LE-MUEL Kids Preu Kids Banda infantil musical el salto CBA Kids Banda Musical tipo minimo 905 Amor bondad y sabiduria Colegio La Montaña Banda El Rosario, Quiché RMS Latin Band

BLOQUE 3, 17 horas

Escuela Normal de Maestras para Párvulos INCA JM Instituto Victor Manuel de la Roca Instituto Normal Central para Señoritas Belén Colegio Comercial Guatemalteco INCA JV Maria Luisa Samayoa Lanuza "Las Guichas" Banda Femenina Escuela República de Venezuela Banda de Guerra Corporativo Comercio Banda Llano Largo Liceo Bilingüe La Puerta Colegio Camino Verdad y VIda Colegio Mixto Ecuatoriano Guerreros Mantovani Instituto Rafael Landívar Primaria Instituto Rafael Landívar

BLOQUE 4



Castor Pizza

Show Band Eben-Ezer Red Dragons Latin Band Juventud Nuevoprogesense Jovenes Soñadores Leones de la Selva Wolves Latin Band Real España Latin Band Banda Latina Valle de Yahueh Liceo Americano Banda Internacional Latina "Rafael Pratdesaba" Banda Musical Granizo Banda de Guerra COSFA Liceo Shofar Latin Beat Zacapa Music Band

BLOQUE 5, 18 horas

Invitados: Spartans cheer

Colegio Vida Primaria Colegio Vida Colegio Vida Exalumnos Latin Band Rofeka Latin Band NSR Latin Band Empresarial del Valle Latin Band PREU Fenix Latin Band Escuela Japón Big Lions Latin Band Los chicos del San Juan Tecun Latin Band Sanarate Latin Band Banda Latina Aguilas CEDCOOP Colegio Los Rosales B.L.R Banda Latina Eterna Juventud Espiritu Latino Latin Band Banda Escolar 812 EML

BLOQUE 6

Santa Claus y sus amigos

Tigres Blancos Bethesda Marching Band Jaguares-INGE INBACOO Marching Band Liceo Ayutleco Marching Band Lobos Marching Band Wolwes Marching Band Jaguares CEP Banda Musical Santa Elena Eagles Latin Band Tezulutlan Latin Band Israel Music Band Rinos Latin Band LEMUEL Music Band Siglo 21 #3 Colegio Clásico Guatemalteco

BLOQUE 7, 19 horas

CBA Show Band Batallon Canales Banda Ritmo y Melodia Canaleños de Corazón y Alegría Instituto Nacional Central INEBCOOP La Laguneta Guatemaltecos Somos Banda de Guerra Aguilas Blancas Banda Mariano Rossell J.M. Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales J.V Banda Latina CSF 11.Sweet Harmony Latin Band Los lobos de JSS Tigres Latin Band Banda Preciosos Momentos Latin Band Colegio Centro Cultural de las Americas

BLOQUE 8

Samber latin band Furia Roja Latin Band Banda Musical Independiente La Clave 502 Leones de la Selva Red Lions Latin Band 25 de junio JLB Jones Latin Band Banda Independiente Santa Catarina Latin Band El Jardin Model Town Jaguares Music Band Liceo Americano Banda Preciosos Momentos Banda Escolar "Sheep" Legends Latin Brass Banda Independiente la Clave Tropical Band Rosario Music Band Dragones Latinos

BLOQUE 9, 20 horas



Liceo Cristiano Ciencia Banda musical real guatemalteco Asturias latin band Energy band Banda independendiente latin band jalapa Raza Latin band Lantin Band Yucales Latin Band San Jose Pinula Banda Ritmica Independiente Santa Catarina Pinula IMEB San Francisco El Alto IBD Latin Band Willy Wonka Latin Band Banda de Guerra 2012 Telesecundaria Santa Lucia Los Ocotes Rey De Justicia

BLOQUE 10

Ward Band Banda Latina 817 Fátima Latin Band Banda Independiente King´s Latin Band Banda Musical Lobos Amatitlan Banda Latina "La Roca" INEB San Miguel Petapa Liceo Mixto Real Guatemalteco Aminadab Latin Band King´s Band Abejas Latinas Ritmo y Sabor Latin Band Instituto Por Cooperativa de Diversificado ICD Instituto Nacional de Educación Básica Dr. Francisco A.Figueroa Banda Ibet

BLOQUE 11, 21 horas

Forger Latin Band Latin Sound ICC INED San Pedro INEB Telesecundaria Villas del Quetzal Banda Preciosos Momentos INED Music Band Big Band Jireh Jaguares Latin band, Mexico Royal Latin Band Colis Latin Band Coquitos Latin Band Latin Band ICD Casillas ZAC´S Gallos Latin Band Lobos Latin Band

BLOQUE 12

Latin Band IMBAPOCO Latin Band San Mateo Latin Beats Band MAEVA Latin Band Sabor independiente Latin Band SFAT Latin Band Sonora Latin Band Vision Juvenil de Sipacate Colegio Mis Pequeños Einstein Blue Bears 11.MC BAND IEBCC Band Liceo Montessori Liceo Ixchel y Majorettes de Guatemala Blue Angels Latin Band 15.Juventud Latina Blue Lions Music Band Internacional

Fecha

Sábado 29 de noviembre

Hora

16 horas

Lugar

Paseo La Sexta, 17 calles

Precios y localidades :

Actividad gratuita

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .

Otros eventos en Guatemala

Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.

*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt