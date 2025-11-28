Desfile de Bandas 2025: el orden oficial y las horas clave para disfrutar la actividad

El Desfile Navideño de Bandas se realizará el próximo sábado 29 de noviembre en el Paseo de la Sexta, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, con la participación de más de 180 bandas musicales provenientes de los 22 departamentos del país, así como agrupaciones de México y El Salvador.

Las bandas estarán organizadas en 12 bloques, con un promedio de 15 bandas por bloque. El desfile comenzará aproximadamente a las 16 horas y concluirá alrededor de las 22 horas.

El recorrido se desarrollará desde la 17 calle hasta el Parque Central, y cada dos bloques cubrirán el trayecto en aproximadamente una hora.

Además, habrá invitados especiales, entre ellos Santa Claus y sus amigos, que animarán a los asistentes con melodías navideñas y espectáculos musicales, dando la bienvenida a la temporada decembrina.

BLOQUE 1 -16 horas

  1. Latin Band Leon de Judá
  2. Banda Infantil E.O.R.M. Cerritos
  3. Escuela Oficial Urbana Mixta No.116
  4. INEBSCH
  5. Colegio Mixto ABS "Amor, Bondad y Sabiduría"
  6. Banda Panteras MB
  7. Bello Amanecer Kids
  8. Escuela 825
  9. Pumas Latin Band
  10. EOU #48 "25 de septiembre"
  11. Instituto Privado Ciencias en la Computación ICC
  12. Banda 680
  13. CyH Latin Band
  14. Torogoz Latin Band
  15. Banda ABS
  16. Banda De Guerra Infantil Estrellita de Colores

BLOQUE 2

  1. Suiza JM
  2. Banda de Guerra #143
  3. Felisa Soto J.V.
  4. 5 de Noviembre Latin Band
  5. Banda Escolar Padre Noé
  6. Plan Educativo 4 de Febrero
  7. LE-MUEL Kids
  8. Preu Kids
  9. Banda infantil musical el salto
  10. CBA Kids
  11. Banda Musical tipo minimo 905
  12. Amor bondad y sabiduria
  13. Colegio La Montaña
  14. Banda El Rosario, Quiché
  15. RMS Latin Band

BLOQUE 3, 17 horas

  1. Escuela Normal de Maestras para Párvulos
  2. INCA JM
  3. Instituto Victor Manuel de la Roca
  4. Instituto Normal Central para Señoritas Belén
  5. Colegio Comercial Guatemalteco
  6. INCA JV
  7. Maria Luisa Samayoa Lanuza "Las Guichas"
  8. Banda Femenina Escuela República de Venezuela
  9. Banda de Guerra Corporativo Comercio
  10. Banda Llano Largo
  11. Liceo Bilingüe La Puerta
  12. Colegio Camino Verdad y VIda
  13. Colegio Mixto Ecuatoriano
  14. Guerreros Mantovani
  15. Instituto Rafael Landívar Primaria
  16. Instituto Rafael Landívar

BLOQUE 4

  1. Show Band Eben-Ezer
  2. Red Dragons Latin Band
  3. Juventud Nuevoprogesense
  4. Jovenes Soñadores
  5. Leones de la Selva
  6. Wolves Latin Band
  7. Real España Latin Band
  8. Banda Latina Valle de Yahueh
  9. Liceo Americano
  10. Banda Internacional Latina "Rafael Pratdesaba"
  11. Banda Musical Granizo
  12. Banda de Guerra COSFA
  13. Liceo Shofar
  14. Latin Beat
  15. Zacapa Music Band

BLOQUE 5, 18 horas

Invitados: Spartans cheer

  1. Colegio Vida Primaria
  2. Colegio Vida
  3. Colegio Vida Exalumnos
  4. Latin Band Rofeka
  5. Latin Band NSR
  6. Latin Band Empresarial del Valle
  7. Latin Band PREU
  8. Fenix Latin Band Escuela Japón
  9. Big Lions Latin Band
  10. Los chicos del San Juan
  11. Tecun Latin Band
  12. Sanarate Latin Band
  13. Banda Latina Aguilas CEDCOOP
  14. Colegio Los Rosales B.L.R
  15. Banda Latina Eterna Juventud
  16. Espiritu Latino Latin Band
  17. Banda Escolar 812 EML

BLOQUE 6

Santa Claus y sus amigos

  1. Tigres Blancos
  2. Bethesda Marching Band
  3. Jaguares-INGE
  4. INBACOO Marching Band
  5. Liceo Ayutleco Marching Band
  6. Lobos Marching Band
  7. Wolwes Marching Band
  8. Jaguares CEP
  9. Banda Musical Santa Elena
  10. Eagles Latin Band
  11. Tezulutlan Latin Band
  12. Israel Music Band
  13. Rinos Latin Band
  14. LEMUEL Music Band
  15. Siglo 21 #3
  16. Colegio Clásico Guatemalteco

BLOQUE 7, 19 horas

  1. CBA Show Band
  2. Batallon Canales
  3. Banda Ritmo y Melodia Canaleños de Corazón y Alegría
  4. Instituto Nacional Central
  5. INEBCOOP La Laguneta
  6. Guatemaltecos Somos
  7. Banda de Guerra Aguilas Blancas
  8. Banda Mariano Rossell J.M.
  9. Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales J.V
  10. Banda Latina CSF 11.Sweet Harmony Latin Band
  11. Los lobos de JSS
  12. Tigres Latin Band
  13. Banda Preciosos Momentos
  14. Latin Band Colegio Centro Cultural de las Americas

BLOQUE 8

  1. Samber latin band
  2. Furia Roja Latin Band
  3. Banda Musical Independiente La Clave 502
  4. Leones de la Selva
  5. Red Lions
  6. Latin Band 25 de junio
  7. JLB Jones Latin Band
  8. Banda Independiente Santa Catarina
  9. Latin Band El Jardin
  10. Model Town
  11. Jaguares Music Band
  12. Liceo Americano
  13. Banda Preciosos Momentos
  14. Banda Escolar "Sheep"
  15. Legends Latin Brass
  16. Banda Independiente la Clave
  17. Tropical Band Rosario
  18. Music Band Dragones Latinos

BLOQUE 9, 20 horas

  1. Liceo Cristiano Ciencia
  2. Banda musical real guatemalteco
  3. Asturias latin band
  4. Energy band
  5. Banda independendiente latin band jalapa
  6. Raza Latin band
  7. Lantin Band Yucales
  8. Latin Band San Jose Pinula
  9. Banda Ritmica Independiente Santa Catarina Pinula
  10. IMEB San Francisco El Alto
  11. IBD Latin Band
  12. Willy Wonka Latin Band
  13. Banda de Guerra 2012
  14. Telesecundaria Santa Lucia Los Ocotes
  15. Rey De Justicia

BLOQUE 10

  1. Ward Band
  2. Banda Latina 817
  3. Fátima Latin Band
  4. Banda Independiente King´s Latin Band
  5. Banda Musical Lobos Amatitlan
  6. Banda Latina "La Roca"
  7. INEB San Miguel Petapa
  8. Liceo Mixto Real Guatemalteco
  9. Aminadab Latin Band
  10. King´s Band
  11. Abejas Latinas
  12. Ritmo y Sabor Latin Band
  13. Instituto Por Cooperativa de Diversificado ICD
  14. Instituto Nacional de Educación Básica Dr. Francisco A.Figueroa
  15. Banda Ibet

BLOQUE 11, 21 horas

  1. Forger Latin Band
  2. Latin Sound ICC
  3. INED San Pedro
  4. INEB Telesecundaria Villas del Quetzal
  5. Banda Preciosos Momentos
  6. INED Music Band
  7. Big Band Jireh
  8. Jaguares Latin band, Mexico
  9. Royal Latin Band
  10. Colis Latin Band
  11. Coquitos Latin Band
  12. Latin Band ICD Casillas
  13. ZAC´S Gallos Latin Band
  14. Lobos Latin Band

BLOQUE 12

  1. Latin Band IMBAPOCO
  2. Latin Band San Mateo
  3. Latin Beats Band
  4. MAEVA Latin Band
  5. Sabor independiente Latin Band
  6. SFAT Latin Band
  7. Sonora Latin Band
  8. Vision Juvenil de Sipacate
  9. Colegio Mis Pequeños Einstein
  10. Blue Bears 11.MC BAND
  11. IEBCC Band
  12. Liceo Montessori
  13. Liceo Ixchel y Majorettes de Guatemala
  14. Blue Angels Latin Band 15.Juventud Latina
  15. Blue Lions Music Band Internacional

Fecha

Sábado 29 de noviembre

Hora

16 horas

Lugar

Paseo La Sexta, 17 calles

Precios y localidades :

Actividad gratuita

