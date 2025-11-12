escenario
Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 12 de noviembre
Conozca el recorrido del Desfile Navideño programado para este 12 de noviembre del 2025 y otros detalles del evento.
El Desfile Navideño 2025 se suma a las actividades de fin de año en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El pasado 8 de noviembre dio inicio el Desfile Navideño, una actividad programada por la Municipalidad de Guatemala, en la que se planificaron 25 recorridos distintos que se movilizarán por el perímetro capitalino.
De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, el desfile de este día recorrerá distintos puntos de la zona 18 de la ciudad. El punto de partida será la colonia Pinares del Norte.
Este evento forma parte de las distintas actividades municipales gratuitas, aptas para toda la familia. Durante el desfile de carrozas navideñas podrá disfrutar de sus personajes favoritos, así como de un momento de convivencia entre familiares y vecinos.
Además del Desfile Navideño, durante noviembre y diciembre podrá disfrutar de otros eventos en la capital, como el mapping en la Catedral Metropolitana, el Festival Navideño, el Desfile Navideño de Bandas, entre otros.
Fecha
Miércoles 12 de noviembre del 2025
Hora
De 19 a 21 horas
Lugar
El recorrido iniciará en la 59 avenida y 8 calle de la colonia Pinares del Norte, zona 18, y finalizará en la 59 avenida y 7 calle de dicho lugar.
Precio
Evento gratuito
Recomendaciones
Se sugiere vigilar sus pertenencias y tener especial cuidado con los niños pequeños para evitar cualquier incidente.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.