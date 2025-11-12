Desfile Navideño 2025: horario y ruta del recorrido en la ciudad de Guatemala este 12 de noviembre

El pasado 8 de noviembre dio inicio el Desfile Navideño, una actividad programada por la Municipalidad de Guatemala, en la que se planificaron 25 recorridos distintos que se movilizarán por el perímetro capitalino.

De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, el desfile de este día recorrerá distintos puntos de la zona 18 de la ciudad. El punto de partida será la colonia Pinares del Norte.

Este evento forma parte de las distintas actividades municipales gratuitas, aptas para toda la familia. Durante el desfile de carrozas navideñas podrá disfrutar de sus personajes favoritos, así como de un momento de convivencia entre familiares y vecinos.

Además del Desfile Navideño, durante noviembre y diciembre podrá disfrutar de otros eventos en la capital, como el mapping en la Catedral Metropolitana, el Festival Navideño, el Desfile Navideño de Bandas, entre otros.

Fecha

Miércoles 12 de noviembre del 2025

Hora

De 19 a 21 horas

Lugar

El recorrido iniciará en la 59 avenida y 8 calle de la colonia Pinares del Norte, zona 18, y finalizará en la 59 avenida y 7 calle de dicho lugar.

Mapa del recorrido del Desfile Navideño del 12 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Precio

Evento gratuito

Recomendaciones

Se sugiere vigilar sus pertenencias y tener especial cuidado con los niños pequeños para evitar cualquier incidente.

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.