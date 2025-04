Despiden al papa Francisco: los emotivos mensajes de Gloria Estefan, J Balvin, Residente y otros artistas que lloran su partida

El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a las 07.35 horas (23.35 del domingo 20 de abril de Guatemala) en su residencia de la Casa Santa Marta, tras más de dos meses de problemas respiratorios que le mantuvieron hospitalizado durante 38 días en la capital italiana.

Desde Gloria Estefan a J Balvin, Whoopi Goldberg, Russel Crowe o Eva Longoria, entre otros se han pronunciado y han dejado un mensaje de despedida en sus redes sociales.



"Su compasión, bondad y humildad siempre serán recordadas", afirmó Longoria en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías en las que aparece saludando al papa junto a su marido, el mexicano José Antonio Bastón, en la plaza del Vaticano.



Para Estefan, lo más importante es que el papa "abrió corazones y mentes y nos guió con valentía". "Gracias por poner el amor y la aceptación sobre todas las cosas hasta sus últimos momentos en esta tierra", señaló en sus redes la cantante cubana.



Mientras que Goldberg, que entre sus papeles más conocidos tiene el de la protagonista de Sister Act, también publicó una foto en la que escucha atenta y sonriente al pontífice.



"Fue el que estuvo más cerca en mucho tiempo de recordar que el amor de Jesucristo envolvía a creyentes e incrédulos", destacó la actriz estadounidense, que además comparó a Francisco con el papa Juan XXIII, "que hizo realidad la fe". Y terminó su mensaje con un deseo: "¡Sigue adelante, Papa Francisco, con tu amor por la humanidad y tu risa!".





Una fotografía en la que aparece riendo junto al papa fue la imagen elegida por J. Balvin para despedirse de Francisco. "Descansa en paz", es el breve mensaje que la acompaña.



Otra de las personalidades que lamentó su muerte fue Sylvester Stallone, que subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías de él y su familia en un encuentro junto al papa Francisco con un mensaje que rezaba: "Un hombre maravilloso! Descanse en paz, santo padre".



El célebre presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon agradeció igualmente en Instagram haber podido conocer al pontífice el verano pasado. "Me alegra haberte hecho reír. Gracias por tus palabras de aliento. Descansa en paz", agregó junto a una imagen suya saludando al papa.



También el actor Russell Crowe, conocido por su papel en 'Gladiator', se sumó a las muestras de respeto. "Un hermoso día en Roma, pero un día triste para los fieles. Que descanse en paz, Francisco", dijo en X.

A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

