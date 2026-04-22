Día de la Tierra: Por qué se celebra cada 22 de abril

En las civilizaciones antiguas, la Tierra fue considerada la madre de todos los seres vivos y le rendían culto: el culto a la Tierra Madre. Actualmente, prácticamente ya no quedan pueblos ancestrales —como los aborígenes de Australia, las tribus indias de la Amazonia y los pigmeos de África, por citar a los más conocidos— que hayan conservado estas tradiciones. En cuanto a los humanos actuales, han llegado a considerar la Tierra como una especie de fuente que les proporciona diversos provechos, al punto de explotarla más allá de lo razonable y en detrimento de su salud, explica el documento Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis.

La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, por medio de una resolución adoptada en el 2009. Cada año, las Naciones Unidas conmemoran esta fecha por medio de la iniciativa “Armonía con la Naturaleza”, una plataforma global para el desarrollo sostenible que organiza un diálogo interactivo anual con motivo de esta celebración.

La página de las Naciones Unidas explica que los orígenes de esta conmemoración se remontan a 1970, en una época en la que la protección del medioambiente aún no figuraba como prioridad en la agenda política internacional.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, marcó un hito al fomentar la conciencia global sobre la interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y el planeta. A partir de esta conferencia se instituyó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Actualmente existen iniciativas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, que trazan un camino más verde, justo y sostenible para la humanidad. Además, en diciembre de 2022, el mundo adoptó un marco global de biodiversidad con metas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza antes de 2050. Cada año, los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen en la conferencia de las partes (COP) para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de París, con la COP30 programada para noviembre de 2025.

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