Escenario
Día de la Tierra: Por qué se celebra cada 22 de abril
El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha que promueve acciones para el cuidado del planeta y que este año tiene el lema "Nuestro poder, nuestro planeta".
Fotografía de una ofrenda de flores durante una ceremonia en la que indígenas agradecen a la naturaleza por la lluvia en la laguna de Chicabal (Guatemala). Esta laguna, considerada sagrada por el pueblo maya mam, está asentada en el cráter del volcán Chicabal a 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar y se ubica en el departamento (provincia) de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: EFE)
En las civilizaciones antiguas, la Tierra fue considerada la madre de todos los seres vivos y le rendían culto: el culto a la Tierra Madre. Actualmente, prácticamente ya no quedan pueblos ancestrales —como los aborígenes de Australia, las tribus indias de la Amazonia y los pigmeos de África, por citar a los más conocidos— que hayan conservado estas tradiciones. En cuanto a los humanos actuales, han llegado a considerar la Tierra como una especie de fuente que les proporciona diversos provechos, al punto de explotarla más allá de lo razonable y en detrimento de su salud, explica el documento Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis.
La Asamblea General designó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, por medio de una resolución adoptada en el 2009. Cada año, las Naciones Unidas conmemoran esta fecha por medio de la iniciativa “Armonía con la Naturaleza”, una plataforma global para el desarrollo sostenible que organiza un diálogo interactivo anual con motivo de esta celebración.
La página de las Naciones Unidas explica que los orígenes de esta conmemoración se remontan a 1970, en una época en la que la protección del medioambiente aún no figuraba como prioridad en la agenda política internacional.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, marcó un hito al fomentar la conciencia global sobre la interdependencia entre los seres humanos, otros seres vivos y el planeta. A partir de esta conferencia se instituyó el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente y se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Actualmente existen iniciativas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, que trazan un camino más verde, justo y sostenible para la humanidad. Además, en diciembre de 2022, el mundo adoptó un marco global de biodiversidad con metas concretas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza antes de 2050. Cada año, los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen en la conferencia de las partes (COP) para evaluar el cumplimiento del Acuerdo de París, con la COP30 programada para noviembre de 2025.
¿Qué hacer desde casa para ayudar al ambiente?
- Organice con los niños en casa la siembra de una planta o un árbol para ver de cerca su cuidado y evolución. Enséñeles a reconocer cuándo necesitan agua, abono, más sol u otros aspectos.
- La creatividad no tiene límites y en casa pueden buscar tutoriales o crear sus propios diseños para aprovechar los distintos materiales que tienen a mano y reutilizarlos.
- Participen en organizar campañas de reforestación, así como otros programas ambientales.
- Creen huertos escolares o en casa en los que participen con cultivos propios. Celebren juntos al tener la cosecha.
- Organicen en sus comunidades y colonias la limpieza de los lugares, así como para conocer y mantener limpias las fuentes de agua.
- Las compras actualmente están cambiando. Compre a granel y evite adquirir demasiados empaques. Prefiera aquellas cajas y recipientes con certificación ecológica.
- Procure consumir productos especialmente artesanales y locales, los alimentos importados tienen mayor impacto en el ambiente. Si desde casa nos preguntáramos cómo se produce, cual es el costo ambiental, a quiénes afecta y cómo afecta, seríamos más conscientes de las cosas que adquirimos. Muchas veces los productos implican deforestación masiva y destrucción del hábitat de las especies.
- En casa piense en implementar paneles solares.
- Convierta su basura orgánica en un compost para la abonar la tierra de las plantas.
- Acciones tan sencillas como cerrar bien la llave del agua al lavarse los dientes y solo utilizar lo necesario hará que no se desperdicie el vital líquido. Arregle todas las fugas de agua que tiene en el hogar.
- Apaguen las luces si no las está utilizando. Esto permitirá un ahorro de energía. Otro aspecto favorable es cambiar los bombillos por opciones ahorradoras.
- La regla de las 3R, reducir, reciclar, reutilizar es una manera de integrarse al orden y sistema. Cree en casa un sistema para clasificar los desechos.