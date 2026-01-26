¿Cuál es el futuro del Rabinal Achí y de las más de 30 danzas de Rabinal?

El Rabinal Achí, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha logrado mantenerse vivo gracias, principalmente, a la transmisión comunitaria a lo largo de casi 800 años.

El 25 de enero de 2026, la danza fue presentada como parte de las actividades de la feria local en honor a San Pedro y San Pablo Apóstol. Antes de las 7 de la mañana, el grupo de danzantes salió de la casa de José Coloch, donde se había preparado un altar con velas. Cada uno de los participantes pasó a agradecer y saludar antes de dirigirse a la representación de la danza y acompañar la fiesta más importante del municipio. En el lugar también se encontraba la fotografía de José León Coloch Garniga (1934-2015), uno de los guardianes de esta tradición, hoy preservada por su familia.

Desde las 7 de la mañana, los danzantes acompañaron la procesión en un acto que la comunidad reconoce como tradicional, en el que los atuendos y las máscaras se mezclaron con el olor del pino, la música y las expresiones de fe de la población.

En 2025, la danza no se presentó debido a la reducción de participantes, la falta de recursos y el deterioro de los trajes. Por ello, la expectativa fue mayor en 2026, año en el que asistieron representantes del Ministerio de Cultura y Deportes y del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), quienes apoyaron algunas de estas necesidades mediante un esfuerzo interinstitucional.

La primera presentación se realizó frente a la municipalidad y no en el atrio de la iglesia de San Pablo, como solía hacerse. En el lugar se instaló un fuerte cerco de seguridad y autoridades locales y de gobierno presenciaron parte de esta danza, cuya duración total es de aproximadamente dos horas. Durante la representación, los danzantes enfrentaron temperaturas cercanas a los 30 grados mientras interpretaban sus diálogos y coreografías, acompañados por la trompeta y el tun.

Los personajes y músicos del Rabinal Achí frente a la iglesia de San Pablo Apóstol en el 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Al mediodía, la danza se presentó nuevamente en el atrio de la iglesia, donde previamente marimbistas locales habían animado a los asistentes.

La mirada hacia el futuro

¿Qué pasará a partir de 2027? ¿Se asignarán recursos anuales desde el Gobierno para garantizar la continuidad del Rabinal Achí y qué ocurrirá con las casi 30 danzas que también forman parte del patrimonio cultural de Rabinal?

Jenner David Enriquez Cortez, consejal segundo de la municipalidad de Rabinal comparte que en esta localidad se tienen cerca de 40 a 45 mil habitantes. La mayoría de la población es indígena y se hablá el idioma achí. De parte de la comunidad cada año se apoya al Rabinal Achí con una suma de dinero que ayuda a la inversión de la danza. Esta suma es de Q10 mil, aunque en 2026 será de Q12 mil. El llevar la danza al público requiere como mínimo más de Q20 mil.

Enríquez comenta además que en la región se tiene un Desfile de la Cultura Viva que pretende crear un semillero para las nuevas generaciones. En la localidad existen cerca de 30 danzas entre ellas El Venado, El Costeño, Los Animalitos, San Jorge, Moros y Cristianos, entre otras. La comuna ha hecho algunas colaboraciones para la difusión, agrega Enríquez.

En entrevistas breves, autoridades señalaron algunos aspectos a considerar. Laura Cotí Lux, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, indicó que 2025 fue un año de aprendizaje y de reconocimiento de la deuda que las autoridades tienen con las comunidades y los territorios para mantener viva su cultura.

Autoridades gubernamentales comparten con los integrantes de la danza, previo a la primera presentación del 25 de enero del 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Tenemos el compromiso de seguir difundiendo y preservando esta tradición para que no vuelva a suceder lo ocurrido en 2025”, afirmó la funcionaria.

Cotí Lux agregó que se continuará apoyando a los danzantes con materiales para la ceremonia previa a la danza y recordó la entrega de siete trajes elaborados por artesanos de Rabinal. “Nos alegra que haya más jóvenes involucrados. Es un reto no solo del ministerio, sino interinstitucional, para que más jóvenes aprendan de estas tradiciones vivas”, señaló.

Consultada sobre la existencia de un acuerdo o compromiso anual de apoyo gubernamental, indicó que esta será una responsabilidad compartida entre instituciones. “Esto marca un hito, porque la cultura es un motor de desarrollo”, añadió.

La viceministra también hizo un llamado a instituciones como el Ministerio de Educación para que la historia de los pueblos sea incluida en el Currículum Nacional Base, no solo la de Rabinal, sino la de otras comunidades del país. “Como ministerio, también tenemos la responsabilidad de fortalecer el registro y la documentación de esta etnodanza”, puntualizó. Agregó que es importante además fortalecer el turismo sostenible.

El Rabinal Achí es una de las aproximadamente 30 danzas locales. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Por su parte, Harris Whitbeck Jr., director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), señaló que el Rabinal Achí es un ejemplo del patrimonio cultural del país y que el riesgo que enfrentó por la falta de vestimenta adecuada fue “imperdonable”.

“Cuando nos enteramos de la situación, analizamos de qué manera podíamos apoyar con la vestimenta, de la mano del Ministerio de Cultura y Deportes y de otras instituciones relevantes, como parte de un eje transversal”, explicó.

Whitbeck afirmó que la obligación del Gobierno es escuchar a las comunidades y respetar la forma en que desean ser representadas. “Nuestra responsabilidad es apoyarles en la gestión de las condiciones que necesitan”, dijo, al tiempo que reconoció que estas tradiciones vivas no solo representan la identidad del país, sino que también constituyen atractivos turísticos.

“Una de las nuevas herramientas para fortalecer estas tradiciones es el Plan Nacional de Turismo Sostenible, que entró en vigencia en 2026 y tendrá una duración de 10 años. Fue elaborado mediante un proceso participativo”, agregó.

Según el funcionario, el objetivo es que este plan trascienda los períodos de gobierno y se mantenga como una política del sector turístico a largo plazo.

Este Patrimonio Intangible de la Humanidad es interpretado en Achí antiguo. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El director del Inguat agrega que este lugar tiene lugares importantes como cerros sagrados, gastronomía, iglesias coloniales y otras expresiones vivas de cultura que hacen atractivo Rabinal.

Por su parte, Carlos Galindo, investigador de dramas danzarios y patrimonio cultural, advirtió sobre el riesgo de que estas manifestaciones se conviertan en una folclorización superficial o se reduzcan a un atractivo, perdiendo su sentido ritual y comunitario.

Galindo ha asistido durante más de 20 años a distintas representaciones del Rabinal Achí y es uno de sus principales promotores. Ha publicado investigaciones y ofrecido charlas sobre el valor cultural de esta danza.

El investigador plantea seis etapas para la protección del patrimonio cultural, tangible e intangible, con el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Estas incluyen la identificación y documentación del patrimonio; la evaluación de riesgos y vulnerabilidades; el desarrollo de políticas y legislación para su resguardo; la planificación y gestión de acciones de conservación; la educación y sensibilización de la población sobre su valor; y la promoción de un turismo sostenible que contribuya a su conservación. A ello se suma la investigación, el uso de tecnología y la participación activa de las comunidades.

Uno de los grandes retos es involucrar a las nuevas generaciones en el aprendizaje de la representación de esta danza. (Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

¿Qué es el Rabinal Achí?

La tesis El teatro como sistema de comunicación cultural: códigos y signos teatrales utilizados en la obra El Rabinal Achí (El varón de Rabinal), elaborada por el guatemalteco Carlos Galindo en 2004 para la Universidad de San Carlos de Guatemala, explica que este ballet-drama constituye una tradición oral de origen prehispánico que ha logrado sobrevivir a lo largo de los siglos.



Galindo señala que Carlos René García recoge, en su libro Historia antigua y etnografía de la realidad de Rabinal, que hace más de 500 años ya existía una manifestación dramático-danzaria que rememoraba una historia mítica basada en hechos reales. "Esta representación aludía a una situación política entre distintos grupos sociales, específicamente entre los de Rabinal —integrados por diversas casas o conglomerados familiares— y grupos pertenecientes a la casa K’iche’, en el marco de disputas por el reconocimiento y la posesión de tierras", describe el texto.



Estos grupos se asentaron en las tierras altas del actual territorio guatemalteco, particularmente en el departamento de Baja Verapaz. Uno de los valles más importantes de esta región fue Urram, conocido antiguamente como Zamaneb. En este territorio se desarrolló el grupo Achí, de filiación idiomática k'iche', con tres asentamientos principales: Rabinal, Cubulco y Chicaj.

Aunque no existen evidencias documentales concretas sino hasta un siglo después del inicio de la colonización española, se cree que el teatro-danza quiché conocido como Rabinal Achí —denominado en el siglo XVI Danza del Tun, del Uleuteum o del Tum Teleche— se representaba para rememorar aquellos sucesos antiguos en los que los de Rabinal vencieron a los de la casa K’iche’ y sacrificaron a uno de sus más destacados guerreros, el valiente K’iche’ Achí.

La preparación del Rabinal Achí incluye una serie de rituales ceremoniales que se hacen durante varios días en sitios sagrados de la comunidad. (Foto Prensa Libre: Esdras Laz)



Esta representación ritual, de carácter dramático y danzado, implicaba gastos ceremoniales, costumbres y ritos que no fueron aceptados por la concepción cristiana de la religión católica. Por ello, en 1625, el oidor Juan Maldonado de Paz prohibió este tipo de representaciones populares. Como consecuencia, el Rabinal Achí continuó representándose de forma clandestina. A pesar de estas restricciones, algunas de estas manifestaciones lograron transformarse y sobrevivir a lo largo del tiempo. Entre ellas, el Rabinal Achí es la que conserva mayor autenticidad y una visión más cercana a las formas originales de las antiguas culturas k’iche’.



El carácter ritual del texto se manifiesta en los parlamentos poéticos y simbólicos en achí antiguo que evocan la cosmovisión indígena, como en el siguiente fragmento:

“Vosotros, pues, águilas; vosotros, pues, tigres,

venid pronto a cumplir vuestro deber.

Luchad pronto con vuestras garras,

porque sin compañía fallezco.

Soy guerrero valiente que vengo solo

de mis montañas y de mis valles.

Que el cielo y la tierra sean con vosotros,

águilas y tigres.”



Los hechos aquí relatados constituyen una síntesis del texto que Bartolo Sis escribió en 1850, al sacar el Rabinal Achí de la clandestinidad tras 225 años de transmisión oral. Así consta en la copia realizada por Manuel Pérez en 1913, cuyo texto se conserva actualmente en posesión de José Coloch y su familia. La primera traducción directa al español fue realizada por el historiador Hugo Fidel Sacor, quien trabajó en ella desde 1986 para la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta versión fue publicada en 1991 en uno de sus cuadernos de investigación.

Cada representación dura aproximadamente dos horas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)



Charles Brasseur también transcribió el texto en un k'iche' aprendido durante sus años de estudio y lo tradujo al francés. Esta versión fue publicada en 1862. Más tarde, Georges Raynaud realizó otra traducción al francés en 1928, a partir de la cual el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón elaboró una traducción al español en los dos años siguientes.



La primera versión conocida en español, anotada por Raynaud, fue publicada por la Sociedad de Geografía e Historia en marzo de 1930. Para entonces, habían transcurrido 80 años desde que Bartolo Sis elaborara el primer texto escrito. Según García,

Rabinal ha sido visitado por numerosos investigadores nacionales y extranjeros, interesados en el estudio del Rabinal Achí como una de las expresiones teatrales más antiguas y auténticas de Mesoamérica, así como un sistema de comunicación cultural que preserva códigos, signos y valores fundamentales de la cosmovisión maya.