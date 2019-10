Disney presume el catálogo completo de su nueva plataforma de streaming

Disney tiene un gran aliado para la batalla de las plataformas de streaming: su contenido. A partir del próximo 12 de noviembre Disney + llegará a Estados Unidos. Y antes de que esto suceda, la compañía ha mostrado el contenido completo de su catálogo.

Extenso y único, así es el contenido de la compañía. A través de su cuenta de Twitter, Disney + publicó un hilo con los contenidos que estarán en la plataforma en orden cronológico.

El tweet inicia con el clásico animado de 1937, ‘Blanca Nieves y los siete enanos’, para continuar con cientos de twits con las imágenes y títulos hasta llegar a las producciones del 2019. Es necesario recordar que la compañía reunirá los títulos de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, entre otros.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019