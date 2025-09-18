El actor colombiano Fernando “el Flaco” Solórzano visita Guatemala y cautiva a sus fans con sus postales de viaje

Conocido por su papel de Braulio Bermúdez en la novela Las muñecas de la mafia, el actor colombiano Fernando Solórzano visitó puntos como la zona 9 de Guatemala, Ciudad Cayalá y Antigua Guatemala durante su recorrido por el país, imágenes que causaron furor entre sus seguidores.

La primera fotografía fue publicada por el actor el pasado 15 de septiembre. En ella aparece junto a la obra Amanecer, el gigante de Cayalá, en sus redes sociales. Junto a la imagen, preguntó: “¿Conoces dónde queda este lugar?”

La publicación generó múltiples reacciones entre sus fanáticos guatemaltecos, quienes le dieron la bienvenida al país. Fue el 17 de septiembre cuando Solórzano compartió otra fotografía, esta vez desde la Ciudad Colonial.

Con el mensaje: “¿Qué tal esta postal?”, se ve a Solórzano posar frente a la catedral de San José, ubicada frente al parque central de Antigua Guatemala. También publicó otra imagen frente al Palacio de los Capitanes Generales, donde se aprecia parte del edificio y las calles empedradas de la ciudad.

En las imágenes se muestra que realizó el viaje junto a su esposa, con quien recorrió no solo Cayalá y Antigua, sino también otros puntos de la capital. En una de las postales se le ve en la 7.ª avenida de la zona 9, usando un teléfono público. “Llamada de emergencia”, escribió como pie de foto.

En los comentarios, los guatemaltecos lo invitaron a probar platillos tradicionales como el pepián, el kaq’ik o el jocón, así como a explorar lugares como Petén, Izabal o San Marcos.

El actor colombiano es considerado un referente de la actuación en su país, con participación destacada en teatro y televisión. Actualmente, forma parte del catálogo de Netflix con las dos temporadas de Las muñecas de la mafia, producción que retrata la vida de mujeres que se enamoran y desenamoran de los grandes traficantes de drogas en Colombia, según detalla la plataforma.

La novela, basada en el libro Las fantásticas y estrenada en el 2009, muestra a Solórzano en el papel de Braulio Bermúdez, un narcotraficante que enfrenta conflictos con su exesposa y otras mujeres, lo que complica su vida.