El Caballo del Año Nuevo chino 2026 se vuelve viral por un peluche con gesto triste

El próximo martes 17 de febrero del 2026 dará inicio el Año Nuevo chino, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario lunar. La festividad se extenderá hasta el 5 de febrero del 2027 y estará regida por el signo del Caballo, símbolo de libertad, movimiento y energía inagotable.

Durante los primeros 15 días del nuevo ciclo lunar, las comunidades chinas alrededor del mundo se visten de rojo, decoran sus hogares con símbolos auspiciosos, encienden fuegos pirotécnicos y celebran la llegada de un nuevo comienzo con rituales ancestrales cargados de significado.

El Año Nuevo chino se celebra desde tiempos remotos. Se estima que su origen se remonta al siglo XIV a. C., durante el gobierno de la dinastía Shang.

Según la mitología, un monstruo llamado Nian —que significa “año” en chino— aparecía el primer día del año nuevo para aterrorizar a los pobladores. Con el tiempo, descubrieron que Nian temía al color rojo, los ruidos fuertes y las luces brillantes. Desde entonces, la tradición incluye petardos y faroles rojos para ahuyentarlo.

Un calendario guiado por la luna

A diferencia del calendario gregoriano, el calendario lunar chino define sus fechas según las fases de la luna. Cada año está representado por uno de los 12 animales del zodiaco: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

De acuerdo con la Universidad de Valencia, estos signos influyen en el destino de las personas, y cada uno tiene características particulares que se relacionan con la personalidad, la salud y la suerte.

¿Qué significa el Año del Caballo?

El Caballo, animal que regirá el 2026, representa dinamismo, pasión y aventura. En el horóscopo chino, este signo suele asociarse con personas enérgicas, independientes y optimistas. Según Viviana Guidi, experta argentina en feng shui, “el animal que rige el año influye en distintos aspectos de la vida, por lo que es importante conocer sus características y prepararse para fluir con su energía”.

Además, Guidi señala que el feng shui ayuda a armonizar los hogares durante esta época: “Todas las casas tienen áreas donde se representa el dinero, la pareja, los hijos, el trabajo, la salud y otras. Al identificarlas, podemos activarlas para avanzar en distintos aspectos”.

En China, las decoraciones de caballo se han vuelto una tendencia durante los últimos días para decorar los espacios, pero un caballo rojo de peluche causó sensación por un error de costura que hizo que su boca sonriente quedara hacia abajo. "Muchos se identifican con la expresión triste del juguete, que refleja la vida de un "esclavo corporativo". Los mayoristas de la Ciudad de Comercio Internacional de Yiwu, en China, celebraron el aumento de ventas antes del Año Nuevo Lunar, que marca el Año del Caballo en el zodiaco chino", dice CNN.

Rituales para atraer la buena fortuna

Las tradiciones del Año Nuevo chino están llenas de simbolismo y son una oportunidad para comenzar de nuevo, tanto en el hogar como en la vida personal. Algunas de las prácticas más comunes incluyen:

Reparaciones en casa: El orden y la limpieza son fundamentales. Se recomienda arreglar goteras, puertas dañadas y cualquier elemento que represente pérdida de energía. Renovación de espacios: Limpiar, desechar lo innecesario y donar lo que ya no se usa permite hacer espacio para lo nuevo. Un árbol de mandarina en la entrada, por ejemplo, simboliza buena suerte. Despensa llena: Se acostumbra abastecer la despensa como señal de prosperidad. Se deben revisar las fechas de vencimiento y adquirir los productos necesarios. Cena familiar: Reunirse con seres queridos es esencial. Se sirven platos típicos como el nian gao (pastel de arroz), pastel de rábano, pescado, fideos y frutas como la naranja. También se entregan sobres rojos con dinero a los niños como símbolo de buenos deseos. Decoraciones festivas: El rojo y el dorado son los colores protagonistas, ya que simbolizan fortuna y protección. Las danzas del león o del dragón y los fuegos pirotécnicos son parte infaltable de la celebración.

¿Cuál es su signo según el horóscopo chino?

En la cultura china, cada persona recibe un signo zodiacal de acuerdo con su año de nacimiento. A continuación, una guía para identificarlo: