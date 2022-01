El Chavo del 8: qué se sabe sobre el supuesto romance entre Doña Florinda y Quico

A pesar de que los actores parecían llevarse bien dentro del programa, detrás de cámaras existieron varias situaciones problemáticas que incluso obligaron a los productores a terminar la serie sin algunos de los personajes iniciales.

Un claro ejemplo de esta situación se evidenció con Florinda Meza, quien interpretaba al personaje de Doña Florinda y Carlos Villagran, actor que le dio vida a Quico.

El amorío entre Florinda Meza y Carlos Villagran sucedió antes que la legendaria actriz se enamorara e iniciara una relación con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito”, actor, productor y escritor del reconocido programa de televisión.

El actor Carlos Villagrán ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la relación sentimental que mantuvo con Florinda Meza y durante una entrevista en enero de 2021 profundizó más sobre el tema.

Durante su entrevista con el canal chileno Radio Mitre, el actor que le dio vida a Quico comentó que su relación con Florinda sucedió hace más de cuarenta años y recalcó que ella era la interesada en mantener un amorío, ya que siempre que podía lo buscaba.

“Eso ya pasó hace más de cuarenta años. Medio siglo. Más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree. Pero te lo voy a decir. A mí me dicen ‘Tú anduviste con Doña Florinda’, y yo dije ‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó’. Es muy raro que te digan eso”, confesó el actor mexicano.

El actor reiteró que su fugaz amorío con quien años más tarde se convertiría en la esposa de “Chespirito” fue una relación extramarital, ya que en ese momento él estaba casado y tenía hijos.

De igual forma, Carlos Villagrán comentó que tuvo que acudir con Roberto Gómez Bolaños para consejos sobre cómo terminar su relación con Florinda Meza.

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y con Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal. Yo le pedí ayuda a Chespirito porque yo con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así. Termino con ella y hace un escándalo tremendo. Le dije a Chespirito. Me dice mira ‘ahorita, vamos a grabar, mantente en tu posición’ y cuando me dijo eso Roberto sentí que el aire era más puro”, dijo en la entrevista.

Por su parte, Florinda Meza se ha negado a hablar del supuesto romance que mantuvo con Carlos Villagran mientras compartían el set de grabación de El Chavo del 8.

En una entrevista con el programa “El minuto que cambió tu destino”, la esposa de “Chespirito” se mostró molesta luego de ser cuestionada sobre este situación y mencionó que no hablaría al respecto del tema, ya que no le daría ratings a nadie.

“¡Me niego a manosear eso! No estoy dispuesta a darle rating a nadie, ni a compartir con nadie lo que yo tengo…Yo no necesito beneficiarme, yo tengo lo que tengo y sé quién soy”, expresó Meza visiblemente enojada.