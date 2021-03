El video que muestra cuando Quico opacó a Chespirito en una entrevista

Usuarios en redes sociales recuerdan la entrevista en la que Quico se robó el show. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue un comediante mexicano que, con sus programas cautivó a multitudes.

Falleció el 28 de noviembre de 2014 y su legado es recordado en la actualidad. También ha sido motivo de polémicas por comentarios de algunos protagonistas del elenco.

Gómez Bolaños fue un comediante respetado en muchas partes del mundo y con sus personajes logró sacar la risa de muchos durante varias generaciones. Además, contó con el apoyo de otros personajes cuyos protagonistas enriquecieron los programas que se observaron en la TV.

Uno de los programas exitosos de Gómez Bolaños fue El Chavo del Ocho y contó con personajes como Doña Florinda (Florinda Meza), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de Las Nieves (La Chilindrina), Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales), Édgar Vivar (El señor Barriga), Angelines Fernández (La Bruja del 71) y Ramón Valdés (Don Ramón), entre otros.

Durante varias décadas, ese programa marcó a muchas generaciones en México y debido la popularidad que alcanzó, le permitió al elenco visitar varios países de Latinoamérica y recientemente, algunos de los admiradores de la serie hicieron viral un video que refleja que la rivalidad entre El Chavo del 8 y Quico, fue más allá de la pantalla.

La entrevista y la rivalidad en el elenco

Usuarios en redes sociales recordaron un momento tenso que vivió el elenco de El Chavo del 8 durante una entrevista.

Todo ocurrió cuando el elenco del programa efectuó un viaje y un periodista llegó con ellos y entrevistó directamente a Quico (Carlos Villagrán). En ese momento también estuvo presente Chespirito (Roberto Gómez Bolaños) y pese a su intervención, fue ignorado.

De acuerdo con los admiradores del programa, a Chespirito le gustó ser siempre el protagonista de entrevistas, en la serie y en la producción. Sin embargo, esa vez fue Villagrán quien acaparó la atención.

Durante esa entrevista, el periodista cuestionó a Quico sobre su papel y su presencia fuera de México.

“Oye Quico. ¿Qué se siente ser un actor de talla internacional?”, preguntó el periodista y de forma inmediata obtuvo una respuesta con broma incluida. “Bueno, yo desde que nací. No, no se crean. Pues se siente una emoción muy bonita, ojalá que nos vaya bien. Vengo muy emocionado”, dijo Villagrán y fue interrumpido por su compañero. “Ah no, yo también”, dijo Gómez Bolaños.

Sin embargo, el periodista se enfocó en Quico, quien siguió con su relato. “Muy emocionado, es primera vez que vamos a otro país a trabajar”, añadió.

Un video compartido en TikTok, muestra a Chespirito, quien no pudo ocultar su molestia y de acuerdo con los comentarios en esa plataforma digital, Gómez Bolaños también se extrañó por no haber sido el primero al que el periodista cuestionara sobre su primer viaje fuera de México.