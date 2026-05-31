El día que Marilyn Monroe cantó para John F. Kennedy y alimentó rumores de un romance

El 1 de junio de 1926 nació en Los Ángeles, Estados Unidos, Norma Jean Mortenson, quien al ser bautizada obtuvo el apellido de su padrastro, Baker, y años más tarde fue conocida como Marilyn Monroe.

Monroe vivió parte de su infancia y adolescencia en un orfanato y, a los 17 años, se casó por primera vez. En 1946 comenzó su carrera como modelo y cambió el color de su cabello, que era castaño, por el rubio.

A lo largo de su intensa carrera cinematográfica llegó a rodar 29 películas, como Los caballeros las prefieren rubias y La tentación vive arriba. Ganó un Globo de Oro y varios premios Bafta.

Según la versión oficial, la actriz falleció el 5 de agosto de 1962, a los 36 años, a causa de una sobredosis de barbitúricos en su casa de Brentwood, California. Sus restos descansan en el Cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, California.

El encuentro con los Kennedy

El 19 de mayo de 1962, apenas unos meses antes de su muerte, Monroe protagonizó uno de los momentos más mediáticos de su carrera.

Entró al escenario envuelta como un regalo. Estaba frente a 15 mil personas en el Madison Square Garden de Nueva York, y se estima que cerca de 40 millones de personas seguían la transmisión de este evento destinado a recaudar fondos con motivo del cumpleaños número 45 del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

Su vestido fue creado por Jean Louis y daba la apariencia de que no llevaba ropa. El traje color carne tenía 2,500 diamantes de bisutería cosidos a la tela. El vestido fue utilizado por Kim Kardashian en la Met Gala del 2022. Para poder enfundarse el atuendo, Kardashian tuvo que someterse a una dieta con la que, según afirmó, perdió más de siete kilos en tres semanas. Sin embargo, al colocarse el vestido, éste sufrió daños.

Cantó el cumpleaños feliz de manera apresurada y algunos medios destacan que Peter Lawford la presentó como la "difunta Marilyn Monroe" o la "que siempre llega tarde, Marilyn Monroe" (en inglés late). Algunos consideran que esa presentación "la estaba sentenciando —sin saberlo— a muerte", describe Squire.

En ese tiempo se rumoraba sobre un romance entre Monroe y JFK. También se creía que tuvo una relación con el hermano del presidente, Robert Kennedy. Nada se ha podido comprobar a la fecha.

Después del evento, los tres coincidieron en una fiesta. Existe una fotografía que es la única imagen conocida de los tres juntos; no hay otra que los relacione en distintos momentos.

Monroe estaba grabando la película Something's Got to Give, la cual no terminó. Fue despedida por Fox debido a sus ausencias. La empresa cinematográfica intentó volver a contratarla después de que su compañero de rodaje, Dean Martin, amenazara con renunciar, pero la grabación nunca se reanudó. El 5 de agosto de ese mismo año, Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood.