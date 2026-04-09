El esperado regreso: Emma Roberts, Jessica Lange y Sarah Paulson en American Horror Story: esto se sabe de la temporada 13

American Horror Story prepara el regreso de parte de sus personajes icónicos para la temporada 13. Esto, según lo que ha dado a conocer el productor Ryan Murphy en sus redes sociales, donde ha dado la bienvenida a actrices como Emma Roberts, Jessica Lange y Sarah Paulson.

Para la decimotercera temporada de la serie de terror, personajes como Cordelia Goode, interpretada por Sarah Paulson, tendrán una participación importante en el desarrollo, pues medios como Infobae destacan que podría llevar al público a la Academia Robichaux, recordada por una de sus temporadas más exitosas, American Horror Story: Coven.

A través de redes sociales, Ryan Murphy Productions comenzó a compartir parte del elenco que regresaría para esta nueva temporada, prevista para estrenarse en septiembre de este año. Podría ser en Disney+, plataforma donde están las otras 12 temporadas.

Medios como GQ destacan que, al parecer, la nueva temporada volvería al mundo de las brujas; por ello, la reincorporación de las actrices que marcaron la temporada Coven.

Bajo el mensaje “El Supremo se levanta. Y sí, hemos reconstruido toda la Academia”, Ryan Murphy anunció el regreso de Sarah Paulson como Cordelia Goode. Asimismo, recientemente se anunció el regreso de Emma Roberts con su personaje Madison Montgomery, junto a un video donde la actriz anuncia su regreso.

La primera en ser anunciada como parte del elenco fue Jessica Lange, quien regresaría como Constance Langdon, según parece indicar la publicación de Murphy.

Asimismo, Murphy anunció en octubre del 2025 que la temporada 13 traería a actrices como Ariana Grande, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters y Angela Bassett, entre otros.

En cuanto a la trama, el portal GQ señala que podría reconectar con la historia dentro de la Academia Robichaux, ya que Murphy habría relatado en redes sociales que la academia se reconstruye para esta temporada.

Esta se conectaría con la temporada Coven, donde la historia se centró en una escuela de brujas, en la que varias adolescentes buscaban convertirse en la siguiente bruja suprema. El título de la máxima bruja lo tiene Cordelia Goode, personaje que estaría de regreso.