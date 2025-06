El final de Stranger Things se estrenará en tres partes: Esta es la fecha que ha anunciado Netflix

La temporada final de Stranger Things ya tiene fecha de estreno confirmada por Netflix y los fanáticos de la serie sobrenatural más icónica del último lustro recibieron una gran sorpresa. A pesar que algunos seguidores del programa lo adelantaron en redes sociales, ahora es una realidad: Se van a lanzar tres partes en tres meses diferentes.

Esta modalidad se ha convertido en una de las favoritas de la plataforma de streaming estadounidense, debido a que, desde marzo del 2020, Netflix ha decidido presentar las temporadas de sus series más aclamadas en dos o tres partes, como con: Los Bridgerton, Emily in Paris, The Witcher y Cobra Kai, sus cuatro programas más populares.

Desafortunadamente para Netflix, la decisión no fue bien recibida por los fans de Stranger Things, principalmente porque la tercera parte se estrenará más de un mes despúes del lanzamiento de la temporada, y los seguidores están esperando el desenlace de la serie desde hace tres años, ya que los últimos capítulos salieron en el 2022.

Para un programa tan popular como lo es Stranger Things, esperar más de tres años para el estreno de una nueva temporada es un retraso realmente inusual, y es por esa razón que decenas de internautas incluso han reconocido en las plataformas digitales que han perdido todo el interés por la historia debido a la demora excesiva de Netflix.

Luego de tres años de espera desde su última entrega, la plataforma ha revelado su estrategia de estreno en tres partes. Sin embargo, aunque Netflix prometió que el final de Stranger Things llegaría en el 2025, la realidad es que será en el 2026 y este detalle no ha sentado nada bien para los fanáticos de la serie sobrenatural de terror ficticio.

El primer volumen de la última temporada será lanzado el miércoles 26 de noviembre. Posteriormente, el segundo volumen de la quinta entrega se publicará el jueves 25 de diciembre, en Navidad. Por último, el final oficial de Stranger Things será un estreno simultáneo en todo el mundo, el jueves 1 de enero del 2026, el día de Año Nuevo.

"Entre Navidad y Año Nuevo, muchas personas están de viaje y no tienen tiempo para ver series, lo que significa que probablemente no se podrán poner al día con los capítulos hasta unos días más tarde", comentó uno de los usuarios en redes sociales, criticando la decisión de Netflix de publicar la úlima temporada hasta finales del 2025.

No obstante, a pesar de todas las críticas en las plataformas digitales, la quinta temporada de Stranger Things seguramente logrará situarse entre lo más visto de Netflix, una vez más. "Tendrá que ser un final apoteósico para que puedan hacer valer la pena semejante espera", manifestó otro internauta que no estaba tan entusiasmado por el caso.

Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo serán los encargados de finalizar una producción que ha marcado una década en la televisión a nivel mundial, ya que desde que la primera temporada se estrenó en diciembre del 2016, Stranger Things se convirtió en una de las favoritas del público.

Después de acumular doce premios Emmy y el reconocimiento de millones de espectadores en todo el mundo, la serie ambientada en el estado de Indiana ha conseguido posicionarse como uno de los programas más influyentes en toda la historia de las plataformas de streaming, debido a que es reconocida por su atmósfera sobrenatural.

