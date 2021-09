El juego del calamar: La teoría que conecta al anciano 001 con la saga SAW

Varias personas en riesgo de exclusión y con serios problemas económicos reciben una misteriosa invitación para participar en un juego. 456 concursantes de toda clase y condición acaban encerrados en un lugar secreto donde deben competir en varios juegos para ganar 45 mil 600 millones de wones.

Se trata de juegos infantiles tradicionales coreanos (luz roja, luz verde, etc.), pero los perdedores mueren.

Las teorías

Según un reporte de Infobae, la posibilidad un pronto estreno de la segunda temporada de la serie ha expuesto en redes sociales una serie de teorías que buscan dar explicación a cada episodio de la serie.

Agrega que otra teoría que ha cobrado importancia en las últimas horas es la que relaciona a Oh Il-nam (interpretado por el actor coreano Oh Young-soo), también conocido como el número 001, al personaje de la saga SAW.

Lea además: Cómo se llama “El juego del Calamar” en Roblox (y otros detalles)

Según Infobae, el anciano Oh Il-nam se habría inspirado en los juegos macabros que creó Jigsaw para planificar los suyos.

Jigsaw es el nombre que eligió John Kramer (personaje de la saga SAW) para presentarse ante sus víctimas, a quienes reclutaba para que se enfrenten a los ataques físicos que ponían en riesgo sus vidas. Este enviaba mensajes a través de un títere de nombre Billy, con aspecto aterrador que se lucía en un triciclo, según Infobae.

Lea además: El Juego del Calamar: el teléfono al que llaman en la serie sí existe y esto pasa cuando se marca el número

El reporte explica que hay un dato que conecta a Jigsaw con el anciano 001 y es que los dos tenían enfermedades terminales, por lo que decidieron crear estos juegos para saber la forma en la que las personas sanas valoraban su vida.