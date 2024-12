El millonario valor del anillo de compromiso que Benny Blanco le dio a Selena Gómez

La actriz estadounidense Selena Gómez anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que se había comprometido con el productor musical Benny Blanco, con quien comenzó a salir en octubre del 2023, y en tan solo 12 horas, la publicación ya ha conseguido más de 15 millones de reacciones y comentarios de estrellas internacionales.

Selena tomó la decisión de publicar cuatro fotografías en sus redes sociales: Una del anillo de compromiso, otra del picnic en donde le pidieron matrimonio, una en donde se le puede ver llorando de la felicidad y otra junto con su prometido mientras él le da un beso; sin embargo, la imagen más llamativa fue en la que se muestra la argolla.

Los expertos en joyería han descrito la sortija como un "exquisito y atemporal" anillo de compromiso, tomando en cuenta que la pieza cuenta con un diamante de corte marquesa de ocho quilates, montado sobre una banda pavé de oro amarillo, un estilo en el que pequeños diamantes se montan juntos para crear una costra brillante.

"Puede verse a simple vista que un diamante de corte marquesa no es para todos, debido a la forma inusual de esta piedra preciosa. El diamante en marquesa tiene el área de la corona más grande de todos los cortes y esto hace que parezca mucho más grande que otras piedras con el mismo peso en quilates", comentó el joyero Jordan Cullen.

El millonario valor del anillo de compromiso

Según el periódico británico, Daily Mail, el anillo de compromiso que Benny Blanco le dio a Selena Gómez tiene un valor estimado de US$1 millón (Q7 millones 700 mil) y el diseño destaca por su elegancia y por su capacidad de alargar visualmente los dedos. "El corte alargado y puntiagudo es una elección llamativa pero fina", añadió el medio.

El diamante central cuenta con una claridad tipo VVS1, un grado de pureza en donde se garantiza que la "inclusión sea invisible incluso con una lupa de aumento de 10x". Este grado de pureza es casi tan raro como la claridad tipo IF y, como tal, es muy apreciado y costoso, razón por la que el productor tuvo que desembolsar tanto dinero.

Los diamantes de pureza VVS1 poseen minúsculas imperfecciones que son extremadamente difíciles de apreciar con una lupa de diez aumentos, incluso para los gemólogos y expertos en diamantes. "Algunas inclusiones que pueden estar presentes en un diamante VVS pueden ser puntitos, aguijas o granulado interno", añadió Jordan Cullen.

A su vez, el diamante de Selena entra en el rango de color D-F, los cuales se clasifican como incoloros. Cuando estos diamantes están en conjunto, todos tienen el mismo aspecto para un ojo inexperto, y para poder percibir o comparar la diferencia, las piedras preciosas deben estar sueltas y expuestas sobre un fondo completamente blanco.

Aunque empezaron a salir en el 2023, la historia de amor entre ambos comenzó como una colaboración artística en 2015, con Same Old Love. Posteriormente, los artistas se volvieron a unir cuatro años después cuando trabajaron juntos en la canción I Can't Get Enough, que salió en el 2019, donde presuntamente Selena invitó a Benny a una cena.

“Este es el lugar más seguro en el que he estado en una relación y puedo decir que si veo un futuro con Benny. Es una locura cómo tu pareja puede estar frente a ti todo el tiempo y no darte cuenta hasta que tienes ese momento en el que piensas y te das cuenta; de verdad estoy enamorada", comentó Selena Gómez en septiembre del 2024.