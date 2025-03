“El peor accidente de mi vida”: influencer argentino relata cómo perdió dos dedos mientras subía un cerro

Gero Arias, creador de contenido conocido por sus retos físicos, se volvió tendencia recientemente por un accidente que sufrió y que provocó la pérdida de dos dedos de una mano.

El influencer relató en un video que el pasado 23 de marzo, mientras ascendía un cerro con su padre, se sujetó de una piedra que se desprendió, lo que provocó que cayera cuesta abajo.

"Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado, a más de 10 metros de altura. Sigo con vida, estoy completo. Bueno, no completo del todo, porque cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo, cayó encima de mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos", cuenta el influencer.

Arias también relató cómo fue llevado al hospital y cómo los médicos intentaron reconstruirle los dedos. Además, explicó que el objetivo de compartir su experiencia era que sus seguidores conocieran su estado actual.

Posteriormente, los seguidores de Arias le expresaron diversos mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Sin embargo, el influencer también recibió comentarios negativos que lo acusaban de fingir su situación. Esto, debido a un video que publicó en el que aparece bailando con la mano vendada.

Ante las acusaciones, el influencer escribió un extenso mensaje en la red social X, en el que expresó que "no cree que varios piensen que lo ocurrido es una mentira". Más adelante, el argentino compartió un video en el que se observa el estado de sus dedos tras el accidente, con el objetivo de despejar cualquier tipo de sospecha o exageración.

“Modo diablo 🤟🏻”:

Porque Gero Arias, el influencer fitness que hacía dominadas y batió un récord, mañana se enterará si se queda sin dos dedos, y bromeó con que va a quedar así 🤟🏻pic.twitter.com/pOyEJ04ri1 — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) March 25, 2025

