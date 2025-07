El predicador estadounidense Jimmy Swaggart muere a los 90 años

El predicador estadounidense Jimmy Swaggart, quien se hizo famoso en todo el mundo por sus apasionados sermones cristianos y luego se vio involucrado en un escándalo sexual, falleció este martes 1 de julio a los 90 años.

La muerte de Swaggart, a causa de un ataque al corazón en un hospital de Baton Rouge, Luisiana, se anunció en su página oficial de Facebook.

"El hermano Swaggart ha terminado su vida terrenal y ha entrado en la presencia de su Salvador, Jesucristo", señaló.

Swaggart, cuyos primos hermanos fueron la leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis y el cantante de country Mickey Gilley, saltó a la fama en la década de 1980 al frente de su iglesia pentecostal, las Asambleas de Dios, con sede en Luisiana.

Sus sermones televisados, con retórica incendiaria y música gospel, eran vistos por millones de personas en todo el mundo y recaudaban cientos de millones de dólares en donaciones anualmente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó el fallecimiento de Swaggart en su red Truth Social, y lo describió como "un increíble hombre de fe".

"Inspiró a millones con su gran amor por Dios y la patria... ¡Echaremos mucho de menos a Jimmy!", añadió.

La caída de Swaggart llegó en 1987, tras ser fotografiado en un motel de Nueva Orleans con una prostituta.

Al año siguiente, hizo una confesión entre lágrimas que fue televisada. "He pecado contra ti, mi Señor", dijo Swaggart, sin dar detalles. "Te ruego que me perdones".

Swaggart fue expulsado de su iglesia y aunque continuó predicando durante las décadas siguientes, su número de seguidores y su influencia disminuyeron.

HE WAS AN INCREDIBLE MAN OF FAITH



—President Trump on the passing of Jimmy Swaggart. No President like Trump.



What will others say about you after you are gone? This is legacy. pic.twitter.com/gOoxE5yRD7