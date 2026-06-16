El Señor de los Anillos: quién será Anya Taylor-Joy en la nueva película La Caza de Gollum

Anya Taylor-Joy, actriz y modelo británica-estadounidense, se incorpora al universo de El Señor de los Anillos, donde interpretará a una elfa, según informó la revista Variety.

La artista, de 30 años, participará en la nueva producción El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, en la que dará vida a una elfa sindar del Reino del Bosque. Según la información difundida por el estudio, el personaje es una agente de confianza del rey Thranduil, con habilidades asociadas a misiones de alto riesgo dentro de su reino.

Además de Taylor-Joy, también debutarán en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard). La producción también contará con la participación de actores que contribuyeron al éxito de la franquicia, como Ian McKellen, en el papel de Gandalf; Elijah Wood, como Frodo; y Lee Pace, como el rey Thranduil.

La película es dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa a la pantalla para interpretar al icónico personaje de Gollum.

Inspirada en la popular obra del escritor J. R. R. Tolkien, la historia se sitúa en los años previos a los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y se centra en la búsqueda de Gollum, un personaje clave dentro de la narrativa original.

La trama abordará la persecución de Gollum y ampliará aspectos del universo ya explorados en las películas anteriores, explicó Infobae.

Tolkien escribió El Señor de los Anillos en la década de 1950, tras el éxito de El Hobbit, publicado en 1937. Las guionistas originales de la trilogía, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unen a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la obra a la pantalla grande.

El estreno de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

Con información de EFE.