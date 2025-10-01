El último deseo de Carlos Arau, actor de Vecinos y La Rosa de Guadalupe, fallecido en México

Días antes de su muerte, el 17 de septiembre, Carlos Arau planeaba escribir un guion sobre el fotógrafo Gabriel Figueroa mientras descansaba en la playa. Poco después, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México anunció en redes sociales su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia y a los amigos.

Varios compañeros del actor desconocían la noticia y se enteraron a través de ese comunicado, informó Infobae. Incluso, algunos comenzaron a escribir en sus redes sociales para confirmar si se trataba de una noticia falsa. Cuando murió, Carlos tenía 54 años.

Hasta ahora, ni la organización ni los familiares han revelado la causa del fallecimiento. No obstante, su sobrina Tihui Arau, hija del cantante Sergio Arau, agradeció en redes sociales los mensajes de apoyo dirigidos a la familia.

También compartió fotografías de Carlos e invitó a los seguidores a publicar recuerdos con él. Compañeros y colegas rindieron homenaje en redes sociales, entre ellos el actor Alek Vásquez.

La trayectoria de Carlos Arau

Su carrera comenzó hace 35 años y trabajó en diversos proyectos. Sus papeles más conocidos fueron en las series mexicanas Vecinos y La Rosa de Guadalupe, señaló Infobae. También apareció en La familia P. Luche y La madrastra.

Arau trabajó en películas junto a actores internacionales como Javier Bardem, de acuerdo con el mismo medio. Su primera aparición en pantalla fue en la década de 1990, con papeles en Extraños caminos, Mujeres insumisas y Julio y su ángel.

El actor alcanzó popularidad especialmente por participar en episodios de series emblemáticas de México. Yahoo confirmó que en Vecinos interpretó a Hortensio en las temporadas 11 y 15. Según ese medio, Carlos Arau había sido franco respecto de sus retos laborales. Incluso, en 2024 publicó que buscaba trabajo como actor.