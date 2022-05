“Ella le lloraba”: expareja de Lupillo Rivera revela nuevos detalles sobre la relación entre Belinda y el cantante mexicano

“Qué show, ella (Belinda) fue a mi casa y hasta le lloraba, ella le lloraba. Acabó la historia porque ese güey es cabrón, ese güey andaba viviendo el momento”, indicó.

Asimismo, Mayeli decidió hablar sobre uno de los temas más polémicos de la relación entre ambos artistas: el tatuaje que Lupillo se hizo de Belinda en el brazo.

Lea también: “Los regalos no se deben de regresar”: Lupillo Rivera da su opinión ante la polémica generada por el anillo de compromiso de Belinda

La exesposa de Lupillo Rivera, quien se separó del cantante pocos meses antes de que iniciara su romance con Belinda, comentó sobre el diseño que se hizo y reveló que no es el primer tatuaje que se hace en honor a una mujer.

“Ese güey se tatúa a todas. Después de mí, anduvo con una de mis ex mejores amigas y se la tatuó también”, señaló la artista.

Lea más: Belinda: tarotista le lee las cartas a la actriz y estas son las predicciones que revela sobre su futuro profesional y amoroso

Luego de esta confesión, Niruka, quien también se encuentra participando en este programa, la cuestionó sobre si Lupillo Rivera se había hecho un tatuaje de ella mientras estaban casados.

Ante esto, Mayeli Alonso se limitó a contestar que el único tatuaje que se había hecho durante este tiempo fue “uno en el alma”.

Para finalizar, la ex esposa de Lupillo Rivera confesó que el cantante le regaló un costoso anillo de matrimonio, el cual en caso de necesitarlo podría ser vendido para comprar una casa.

Le puede interesar: La canción con la que Lupillo Rivera rindió homenaje a Edgar Guzmán, hijo fallecido de “El Chapo”

“Lo que viviste está vivido. Yo por ejemplo, tengo tres anillos de compromiso. Con el de en medio, ya me mande a hacer una gargantilla. El que me dio mi ex esposo -Lupillo Rivera-, yo lo tengo guardadito. Le dije a mi hija mira en este en una emergencia lo vendes, ese sí vale, y te compras una casa”, confesó.