Ellen Barkin: quién es la exnovia de Johnny Depp que testificará a favor de Amber Heard en el juicio entre ambos actores

La actriz Ellen Barkin, quien estuvo relacionada sentimentalmente con Johnny Depp, corroborará el testimonio de Amber Heard sobre el comportamiento violento del protagonista de Piratas del Caribe y confesará los incidentes que tuvieron durante su breve amorío.

La actriz de 68 años fue novia de Johnny Depp a finales de los noventas mientras grababan la película Fear and Loathing in Las Vegas y, según las declaraciones del actor, ambos habían sido amigos por varios años antes de esta relación.

Sin embargo, el amorío entre Depp y Barkin llegó a su fin luego de que ambos se dieran cuenta que no estaban de acuerdo sobre su futuro como pareja.

“Ella quería más que una relación. Ella quería una relación adecuada conmigo y yo no quería eso. No sentí lo mismo por ella que ella por mí, y supongo que a partir de ese momento ella se enojó mucho, mucho”, indicó Johnny Depp en 2020.

Ellen Barkin ya había testificado a favor de Amber Heard en 2020 en el famoso caso de Johnny Depp contra el diario británico The Sun por difamación, juicio que posteriormente perdió el actor.

Ellen Barkin will testify as a witness for Amber Heard’s case. Barkin will tell the court that Johnny Depp was violent and abusive around her when they dated. #IStandWithAmberHeard pic.twitter.com/WJV0F5VTX9

— Ivana Escalera (@IvanaE) May 11, 2022