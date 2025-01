“Emilia Pérez” triunfa en los Globos de Oro 2025 pese a las duras críticas de la audiencia

La película de comedia criminal y musical, Emilia Pérez, escrita y dirigida por el director de cine francés Jacques Audiard, se convirtió en la gran ganadora de los Globos de Oro 2025, conquistando un total de 4 premios: Mejor Película de Comedia, Mejor Canción Original (El Mal), Mejor Película en habla no inglesa y Mejor Actriz de Reparto.

El largometraje protagonizado por Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gomez gira en torno a una abogada llamada Rita, la cual tiene la oportunidad de ayudar al jefe de un cártel mexicano a retirarse del narcotráfico para poder desaparecer y así convertirse en la mujer que él siempre ha soñado ser, alejado de todo el mundo de la droga.

Además de haber ganado los cuatro premios previamente mencionados, el filme recibió otras 5 nominaciones: Karla Sofía Gascón a Mejor Actriz de Comedia, Selena Gomez como Mejor Actriz de Reparto (La ganadora fue su compañera Zoe Saldaña), Jacques Audiard a Mejor Director y a Mejor Guión, y Mi Camino como mejor canción original.

A pesar del éxito en los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), la encargada de honrar a lo mejor del cine durante el 2024, Emilia Pérez fue una de las películas más criticadas por la audiencia internacional, principalmente por la mexicana, tomando en cuenta que el filme se desarrolla en esa nación.

Emilia Pérez: "Incómoda e inusual"

De acuerdo con la mayor parte de la audiencia mexicana, el director Jacques Audiard no se tomó el tiempo suficiente para investigar a profundidad la cultura de México, pese a que la película se lleva a cabo en ese país. La representación de la nación norteamericana recibió miles de críticas e incluso se formó un movimiento en redes sociales.

Javier Ibarreche, el cinéfilo mexicano experto en el análisis de las películas, publicó un video en el que menciona que Emilia Pérez se siente "extraña" debido a que no se sabe cúal es el mensaje que el director francés intenta transmitir; a tal punto que se ha catalogado como una caricatura insensible de México, sin conocer realmente al país.

"La película se la pasa diciendo que estamos en México, al tiempo en el que nos presume lo poco que estudiaron el territorio. Emilia Pérez es indiferente al tema de los desaparecidos en el país, lo trata con una simpleza que duele. El largometraje se siente mal y durante los 132 minutos las desconexiones son claras", comentó el crítico.

"Los diálogos de los personajes son disonantes, suenan raro y hay expresiones que ningún hispanohablante del planeta diría jamás, tomando en consideración que el guión fue escrito por franceses que no hablan español y parece que todo lo tradujeron con Google. Le intentaron contar a México su historia, erróneamente", agregó el cinéfilo.

Uno de los aspectos más criticados por la audiencia fue el casting de Selena Gomez como Jessi del Monte, la exesposa del narcotraficante que fingió su muerte, debido a que la actriz estadounidense es presentada como una mujer latinoamericana que vivió la mayor parte de su vida en México, sin embargo, es incapaz de hablar bien español.

"México es más que la violencia y Emilia Pérez es una apología al narcotráfico, no obstante, observándola puramente como una película, el filme es un musical incómodo realizado por un tipo que no se molestó en investigar al país para hacer su proyecto, razón por la que no entiende las injusticias de las que habla", añadió Javier Ibarreche.