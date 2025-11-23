“Emma Coronel habla”: las revelaciones sobre “El Chapo” Guzmán y otras confesiones narradas en el documental de la pareja del narco mexicano

Emma Coronel Aispuro, última pareja sentimental de Joaquín “El Chapo” Guzmán, vuelve a estar en el centro de la atención mediática con el estreno del documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla, una producción en la que revela detalles inéditos de su relación con quien fuera cabecilla del cartel de Sinaloa.

Según información de Infobae, el documental se centra en la experiencia emocional y personal de Coronel, y se aleja del enfoque criminal para concentrarse en su versión de los hechos.

La producción explora cómo la modelo conoció a Guzmán Loera cuando ella tenía 17 años, en un pequeño poblado de México, y cómo su vida cambió al contraer matrimonio al cumplir 18 años.

El avance del documental incluye una frase que ha generado gran impacto: “Nunca lo llamé ‘El Chapo’. Lo llamaba ‘mi amor’”. Esta declaración establece el tono íntimo con el que se construye la narrativa del proyecto.

Episodios clave que aborda el documental

De acuerdo con El Imparcial, la producción profundiza en momentos trascendentales que hasta ahora no habían sido contados desde la perspectiva de Coronel, entre ellos:

La fuga de Guzmán a través de un túnel de más de kilómetro y medio, por el cual escapó en motocicleta.

Su arresto y reclusión en una prisión de Estados Unidos.

La vida familiar con El Chapo, incluidos momentos previos a la captura y extradición del narcotraficante.

Los temores y consecuencias que enfrentó como pareja del cabecilla del cartel, especialmente por sus hijas gemelas.

The wife of the notorious drug lord, El Chapo, is shining a light on her story in the Oxygen ONLY special Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks. This special event premieres Friday, November 28 on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/6xxxILVohF — Oxygen True Crime (@oxygen) November 20, 2025

Dónde y cómo ver el documental de Emma Coronel

El documental se estrenará el próximo 28 de noviembre y será transmitido exclusivamente por el canal Oxygen, especializado en historias de crímenes reales. Posteriormente estará disponible en la plataforma Peacock.

Los residentes en Estados Unidos podrán acceder al contenido mediante plataformas de streaming como Hulu y YouTube TV, así como a través de la aplicación oficial de Oxygen para Android e iOS. Parte del catálogo también está disponible en Prime Video, dependiendo del plan contratado.

Hasta el momento, no hay confirmación sobre la transmisión del documental en México o Centroamérica.