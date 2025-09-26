En vivo: Comienza la primera jornada del Campeonato de Bandas en el Paseo La Sexta

Cerca de 18 bandas de marcha nacionales e internacionales desfilan este viernes 26 de septiembre en el Paseo La Sexta con la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).

El evento reúne a agrupaciones de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Belice, así como talentos nacionales de Quetzaltenango, Totonicapán, Zacapa, Sacatepéquez y la ciudad capital.

Desde su primer campeonato, la OIB se ha consolidado como un espacio para mostrar el talento guatemalteco y recibir delegaciones internacionales, con el objetivo de intercambiar cultura y fortalecer a la niñez y juventud en el ámbito artístico.

La primera parte del campeonato, que se celebra este viernes 26 de septiembre, está prevista de 14 a 17 horas, donde agrupaciones como Banda Cultura de Japón de honduras, Renace Marching Band de México, Malissori Marching Band de El Salvador o Benque Viejo Marching Band de Belice estarán participando.

El sábado 27 y domingo 28, de 8 a 17 horas el campeonato reunirá a 88 agrupaciones, se trasladarán al estadio Brío, en la zona 6, mientras que el domingo 28 de septiembre se reunirán en el estadio Juan Carlos Plata, de Santa Luisa, Chinautla, donde finalizará.

26 de septiembre 2025, 15.10h Desfile avanza por el Paseo de la Sexta

El desfile comenzó a movilizarse por la 12 y la 11 calles de la zona 1, donde bandas como Lliyses Latin Band, Rafael Aqueche JM Banda de Guerra, Benque Viejo Marching Band y Kids Music Band, de Alta Verapaz, llevan su alegría a los presentes.

26 de septiembre 2025, 14.50h Belice se hace presente en el recorrido



Con entusiasmo y alegría, al menos 50 alumnos integran la Benque Viejo Marching Band de Belice, que representa a Benque Viejo del Carmen, en el distrito de Cayo, Belice.

26 de septiembre 2025, 14.40h Alumnos del ITC, listos para desfilar



Mientras se desarrolla el desplazamiento de las bandas escolares por el Paseo de la Sexta, un integrante del Instituto Tecnológico de Computación (ITC) comparte la alegría de participar en el Campeonato Latinoamericano de Bandas.

26 de septiembre 2025, 14.30h Orden del desfile



El orden de las primeras 18 bandas escolares ya confirmadas para el recorrido por el Paseo de la Sexta:

Lliyses Latin Band (Monte Horeb) – Guatemala Rafael Aqueche JM Banda de Guerra – Guatemala Benque Viejo Marching Band – Belice Kids Music Band (Alta Verapaz) – Guatemala Banda Cultura de Japón – Honduras Colegio Tridentino Banda de Guerra (Antigua Guatemala) – Guatemala Liceo Canadiense Banda de Guerra – Guatemala Renace Marching Band – México Colegio ITC Banda de Guerra – Guatemala Red Dragons Latin Band – Guatemala Malissori Marching Band – El Salvador Lobos Band, colegio Nuestra Señora de las Victorias (Jocotenango, Sacatepéquez) – Guatemala Pratdesaba Latin Band – Guatemala Jaguares Drum and Bugle Corps – Guatemala El Roble Banda de Guerra (Chimaltenango) – Guatemala Instituto de Señoritas Belén – Guatemala Antigueño Marching – Guatemala Vegas Drum and Bugle Corps – Honduras

26 de septiembre 2025, 14.25h Monte Oreb inicia el recorrido



Monte Oreb interpreta la primera pieza mientras las otras 17 bandas participantes se posicionan sobre la 6ª avenida, zona 1, para comenzar el recorrido del Campeonato Latinoamericano de Bandas en el Paseo de la Sexta.

26 de septiembre 2025, 14:20 h Comienza el recorrido por el Paseo de la Sexta

El campeonato comenzó en la 15 calle y 6a. Avenida, de la zona 1 de la capital y va rumbo a la Plaza Central.

26 de septiembre 2025, 14.18h Una actividad de prevención



Mayda de León, viceministra de Prevención del Ministerio de Gobernación, destacó la importancia de apoyar a los alumnos que, con las bandas escolares, fomentan la unidad entre los jóvenes y contribuyen a la prevención de la violencia.

26 de septiembre 2025, 14.15h Autoridades inauguran el desfile de bandas



El evento fue inaugurado con palabras de los organizadores. Samuel Osoy, director de OIB, expresó que se trata de una fiesta de la cultura y saludó a los países participantes.

26 de septiembre 2025, 14.13h Instituto Belén se hace presente



Representando a la ciudad de Guatemala, el Instituto Normal Central para Señoritas Belén se ubica en la zona 1 para sumarse al recorrido.

26 de septiembre 2025, 14.10h Kids Music Band representará a Cobán



Con una participación especial, la Kids Music Band, de Cobán, se prepara para llevar alegría y ritmo a los guatemaltecos en el Paseo de la Sexta, en representación de Cobán, Alta Verapaz, detalla Sindy Cuc, maestra e instructora de baile.

26 de septiembre 2025, 14.05 h Ensayos previos al desfile



Bandas escolares internacionales, como Renace Marching Band, de México, aprovechan el tiempo de espera antes del inicio del recorrido para ensayar las melodías que ejecutarán durante el desfile.

26 de septiembre 2025, 14:00h Tráfico vehicular

La 5ª calle ha comenzado a presentar complicaciones en el tránsito vehicular, debido a la formación de bandas escolares y a la aglomeración de guatemaltecos en el Paseo de la Sexta.

26 de septiembre 2025, 13.55h Formación de bandas

Al menos 18 bandas se reunieron en la 5ª calle y 6ª avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala, para comenzar su recorrido por el Paseo de la Sexta, en celebración del décimo Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha.