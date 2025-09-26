EN DIRECTO
Escenario
En vivo: Comienza la primera jornada del Campeonato de Bandas en el Paseo La Sexta
Guatemala vuelve a convertirse este viernes 26 de septiembre en el centro del movimiento de bandas de marcha de la región con la celebración del Campeonato Latinoamericano de Bandas, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).
Se estima que 30 bandas participen en el Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)
Cerca de 18 bandas de marcha nacionales e internacionales desfilan este viernes 26 de septiembre en el Paseo La Sexta con la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).
El evento reúne a agrupaciones de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Belice, así como talentos nacionales de Quetzaltenango, Totonicapán, Zacapa, Sacatepéquez y la ciudad capital.
Desde su primer campeonato, la OIB se ha consolidado como un espacio para mostrar el talento guatemalteco y recibir delegaciones internacionales, con el objetivo de intercambiar cultura y fortalecer a la niñez y juventud en el ámbito artístico.
La primera parte del campeonato, que se celebra este viernes 26 de septiembre, está prevista de 14 a 17 horas, donde agrupaciones como Banda Cultura de Japón de honduras, Renace Marching Band de México, Malissori Marching Band de El Salvador o Benque Viejo Marching Band de Belice estarán participando.
El sábado 27 y domingo 28, de 8 a 17 horas el campeonato reunirá a 88 agrupaciones, se trasladarán al estadio Brío, en la zona 6, mientras que el domingo 28 de septiembre se reunirán en el estadio Juan Carlos Plata, de Santa Luisa, Chinautla, donde finalizará.
Desfile avanza por el Paseo de la Sexta
El desfile comenzó a movilizarse por la 12 y la 11 calles de la zona 1, donde bandas como Lliyses Latin Band, Rafael Aqueche JM Banda de Guerra, Benque Viejo Marching Band y Kids Music Band, de Alta Verapaz, llevan su alegría a los presentes.
Belice se hace presente en el recorrido
Con entusiasmo y alegría, al menos 50 alumnos integran la Benque Viejo Marching Band de Belice, que representa a Benque Viejo del Carmen, en el distrito de Cayo, Belice.
Alumnos del ITC, listos para desfilar
Mientras se desarrolla el desplazamiento de las bandas escolares por el Paseo de la Sexta, un integrante del Instituto Tecnológico de Computación (ITC) comparte la alegría de participar en el Campeonato Latinoamericano de Bandas.
Orden del desfile
El orden de las primeras 18 bandas escolares ya confirmadas para el recorrido por el Paseo de la Sexta:
- Lliyses Latin Band (Monte Horeb) – Guatemala
- Rafael Aqueche JM Banda de Guerra – Guatemala
- Benque Viejo Marching Band – Belice
- Kids Music Band (Alta Verapaz) – Guatemala
- Banda Cultura de Japón – Honduras
- Colegio Tridentino Banda de Guerra (Antigua Guatemala) – Guatemala
- Liceo Canadiense Banda de Guerra – Guatemala
- Renace Marching Band – México
- Colegio ITC Banda de Guerra – Guatemala
- Red Dragons Latin Band – Guatemala
- Malissori Marching Band – El Salvador
- Lobos Band, colegio Nuestra Señora de las Victorias (Jocotenango, Sacatepéquez) – Guatemala
- Pratdesaba Latin Band – Guatemala
- Jaguares Drum and Bugle Corps – Guatemala
- El Roble Banda de Guerra (Chimaltenango) – Guatemala
- Instituto de Señoritas Belén – Guatemala
- Antigueño Marching – Guatemala
- Vegas Drum and Bugle Corps – Honduras
Monte Oreb inicia el recorrido
Monte Oreb interpreta la primera pieza mientras las otras 17 bandas participantes se posicionan sobre la 6ª avenida, zona 1, para comenzar el recorrido del Campeonato Latinoamericano de Bandas en el Paseo de la Sexta.
Comienza el recorrido por el Paseo de la Sexta
El campeonato comenzó en la 15 calle y 6a. Avenida, de la zona 1 de la capital y va rumbo a la Plaza Central.
Una actividad de prevención
Mayda de León, viceministra de Prevención del Ministerio de Gobernación, destacó la importancia de apoyar a los alumnos que, con las bandas escolares, fomentan la unidad entre los jóvenes y contribuyen a la prevención de la violencia.
Autoridades inauguran el desfile de bandas
El evento fue inaugurado con palabras de los organizadores. Samuel Osoy, director de OIB, expresó que se trata de una fiesta de la cultura y saludó a los países participantes.
Instituto Belén se hace presente
Representando a la ciudad de Guatemala, el Instituto Normal Central para Señoritas Belén se ubica en la zona 1 para sumarse al recorrido.
Kids Music Band representará a Cobán
Con una participación especial, la Kids Music Band, de Cobán, se prepara para llevar alegría y ritmo a los guatemaltecos en el Paseo de la Sexta, en representación de Cobán, Alta Verapaz, detalla Sindy Cuc, maestra e instructora de baile.
Ensayos previos al desfile
Bandas escolares internacionales, como Renace Marching Band, de México, aprovechan el tiempo de espera antes del inicio del recorrido para ensayar las melodías que ejecutarán durante el desfile.
Tráfico vehicular
La 5ª calle ha comenzado a presentar complicaciones en el tránsito vehicular, debido a la formación de bandas escolares y a la aglomeración de guatemaltecos en el Paseo de la Sexta.
Formación de bandas
Al menos 18 bandas se reunieron en la 5ª calle y 6ª avenida, zona 1 de la ciudad de Guatemala, para comenzar su recorrido por el Paseo de la Sexta, en celebración del décimo Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha.