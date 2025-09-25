Campeonato de bandas en Ciudad de Guatemala: rutas alternas para el viernes 26 de septiembre

El próximo viernes 26 de septiembre se presentará la primera fecha del Campeonato Latinoamericano de Bandas de Marcha, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).

Desde su primer campeonato, la OIB se ha consolidado como un espacio para mostrar el talento guatemalteco y recibir delegaciones internacionales, con el objetivo de intercambiar cultura y fortalecer a la niñez y juventud en el ámbito artístico.

Se contará con la participación de bandas destacadas de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia y Belice, así como de agrupaciones provenientes de Quetzaltenango, Totonicapán, Zacapa, Sacatepéquez y Ciudad de Guatemala.

La primera parte del campeonato será de 14 a 17 horas y comenzará en la 15 calle y 6a. Avenida rumbo a la Plaza Central. Se estima que 30 bandas serán parte de este evento.

El sábado 27 y domingo 28, de 8 a 17 horas el campeonato reunirá a 88 agrupaciones, se trasladarán al estadio Brío, en la zona 6, mientras que el domingo 28 de septiembre se reunirán en el estadio Juan Carlos Plata, de Santa Luisa, Chinautla, donde finalizará.

Rutas alternas para movilizarse en el Centro Histórico

Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recomienda tomar precauciones, ya que el desfile se desarrollará sobre la 6.a avenida de la zona 1, lo que implicará una alta demanda de parqueos entre la 5.a y la 7.a avenida del Centro Histórico.