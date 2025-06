Encuesta de “The New York Times” revela las 100 mejores películas del siglo XXI

Una encuesta elaborada por The New York Times en colaboración con The Upshot reunió la opinión de más de 500 expertos de la industria cinematográfica para determinar, a su críterio, cuáles son las 100 mejores películas del siglo XXI.

El medio estadounidense explica que se habló conactores y figuras destacadas de Hollywood y del mundo quienes votaron por las mejores películas estrenadas desde el 1 de enero de 2000.

Entre los votantes se encontraban directores ganadores del Óscar como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins y Guillermo del Toro, así como actores aclamados como Chiwetel Ejiofor, Mikey Madison, John Turturro y Julianne Moore

La lista es encabezada por Parásitos (2019) de Bong Joon Ho. Varios son los elementos que la crítica ha elogiado a la película y su director, un experto en el uso de la comedia oscura para presentar crítica social a través de sus filmes. De hecho, Bong Joon-ho (Memories of Murder, The Host) es uno de los cineastas más reconocidos en Asia y es el favorito de varios realizadores occidentales.

Mulholland Drive (2001) de David Lynch; Petróleo sangriento (2007) de Paul Thomas Anderson; In the Mood for Love (2001) y Moonlight (2016) también están entre las primeras cinco más destacadas.

¿Qué otras películas aparecen en el listado?

Aquí parte de las primeras 25 que se mencionan:

Parasite (2019) Mulholland Drive (2001) There Will Be Blood (2007) In the Mood for Love (2001) Moonlight (2016) No Country for Old Men (2007) Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Get Out (2017) Viaje de Chihiro (2002) Social Network (2010) Mad Max: Fury Road (2015) The Zone of Interest (2023) Children of Men (2006) Bastardos sin Gloria (2009) Ciudad de Dios (2003) Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) Brokeback Mountain (2005) Y tu mamá también (2002) Zodiac (2007) The Wolf of Wall Street (2013) The Royal Tenenbaums (2001) The Grand Budapest Hotel (2014) Boyhood (2014) Her (2013) Phantom Thread (2017)

En los siguientes lugares también aparecen, en el lugar 28, The Dark Night (2008); 34, Wall-e (38); 41, Amelie (2018); 44, Once Upon a Time … in Hollywood (2019); 46, Roma; y Up, en el puesto 50.

En los últimos puestos también están en el 97, Gravedad, (2013) y 96, Pantera Negra, 2018. En el 86 aparece El señor de los anillos: La comunidad del anillo, (2001). El cisne negro (2010) quedó en el 81 y Ratatotuille, (2007) en el 73.