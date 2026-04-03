Escenario
Entre incienso y aserrín: así se vivió el Viernes Santo en Guatemala este 2026
Entre humo de incienso y marchas solemnes, distintas procesiones recorrieron las calles capitalinas y de la Antigua Guatemala este Viernes Santo.
La ciudad capital y la Antigua Guatemala fueron testigos del recorrido de las imágenes de Nazarenos y Sepultados este Viernes Santo. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)
Este Viernes Santo, 3 de abril, las imágenes de Nazarenos y Sepultados recorren las calles de la ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Entre humo de incienso y sobre alfombras de aserrín, los devotos cargadores llevan sobre los hombros las imágenes, muchas de las cuales ingresarán a los templos hasta la madrugada de este 4 de abril.
Las procesiones son una tradición en Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes en 2008.
También fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en París, en el 2022.
Estas son las procesiones que recorrieron las calles este Viernes Santo: