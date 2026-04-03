Entre incienso y aserrín: así se vivió el Viernes Santo en Guatemala este 2026

Este Viernes Santo, 3 de abril, las imágenes de Nazarenos y Sepultados recorren las calles de la ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Entre humo de incienso y sobre alfombras de aserrín, los devotos cargadores llevan sobre los hombros las imágenes, muchas de las cuales ingresarán a los templos hasta la madrugada de este 4 de abril.

Las procesiones son una tradición en Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes en 2008.

También fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en París, en el 2022.

Estas son las procesiones que recorrieron las calles este Viernes Santo:

Cristo Yacente del Calvario recorrió el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Procesión de Jesús Nazareno de la Merced en su paso por la zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)



Jesús Sepultado de la Escuela de Cristo de la Escuela de Cristo. (Foto Prensa Libre: Javier Antonio González Juárez )

Jesús Sepultado de la penitencia, del templo de la Recolección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)





Señor Sepultado de San José Catedral en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

FOTOGALERÍA El último Nazareno Jesús Nazareno de La Merced recorre la Ciudad de Guatemala Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen