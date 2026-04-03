Entre incienso y aserrín: así se vivió el Viernes Santo en Guatemala este 2026

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Entre incienso y aserrín: así se vivió el Viernes Santo en Guatemala este 2026

Entre humo de incienso y marchas solemnes, distintas procesiones recorrieron las calles capitalinas y de la Antigua Guatemala este Viernes Santo.

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La ciudad capital y la Antigua Guatemala fueron testigos del recorrido de las imágenes de Nazarenos y Sepultados este Viernes Santo. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Este Viernes Santo, 3 de abril, las imágenes de Nazarenos y Sepultados recorren las calles de la ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Entre humo de incienso y sobre alfombras de aserrín, los devotos cargadores llevan sobre los hombros las imágenes, muchas de las cuales ingresarán a los templos hasta la madrugada de este 4 de abril.

Las procesiones son una tradición en Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación por el Ministerio de Cultura y Deportes en 2008.

También fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en París, en el 2022.

EN ESTE MOMENTO

Un autobús de transporte extraurbano y un microbús quedaron con severos daños tras el accidente registrado el 4 de abril de 2026 en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla, que dejó al menos un fallecido y varios heridos. (Foto, Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

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AME7871. CARACAS (VENEZUELA), 26/03/2026.- Un hombre sostiene un cartel con la imagen del derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, durante una manifestación este jueves, en Caracas (Venezuela). Simpatizantes del chavismo reaccionaron durante la segunda audiencia de Maduro y Flores desarrollada en Nueva York, pidiendo justicia y la liberación para la pareja. EFE/ Miguel Gutiérrez

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Estas son las procesiones que recorrieron las calles este Viernes Santo:

Cristo Yacente del Calvario recorrió el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Procesión de Jesús Nazareno de la Merced en su paso por la zona 1 capitalina. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
Jesús Sepultado de la Escuela de Cristo de la Escuela de Cristo. (Foto Prensa Libre: Javier Antonio González Juárez )
Jesús Sepultado de la penitencia, del templo de la Recolección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Señor Sepultado de San José Catedral en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)
FOTOGALERÍA
El último Nazareno Jesús Nazareno de La Merced recorre la Ciudad de Guatemala
FOTOGALERÍA
Consagrada Imagen de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de Dolores del Templo de La Merced recorren la ciudad colonial durante Viernes Santo

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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