Eréndira Ibarra revela que perdió a familiares en los terremotos de Venezuela

La actriz y guionista mexicana Eréndira Ibarra se encuentra devastada tras los terremotos en Venezuela registrados el pasado 24 de junio, que les arrebataron la vida a varios de sus seres queridos, según informó.

"Ando con el corazón un poco roto por la situación en Venezuela. Mi familia es venezolana, mi esposo es venezolano, mi corazón está allá", dijo al programa mexicano De Primera Mano.

La voz se le quebró cuando confirmó que entre las víctimas mortales de los movimientos telúricos estaba el primo de su esposo, junto con toda su familia.

"Falleció el primo de mi esposo con toda su familia, entonces, en mi casa hay mucho dolor. Quisiera estar con mi familia. La familia está regada por todo el mundo. Pero también hay una conciencia clara de que esto fue una tragedia y nadie puedo prevenirlo", compartió.

Durante la entrevista, la artista comparó la catástrofe con algunos escenarios mexicanos, con el fin de ejemplificar la magnitud de los daños e invitar al público a empatizar con lo que se vive en Venezuela.

"La única forma de describirle a las personas lo que sucedió en Venezuela es que pensáramos que, en vez de que se cayera solo un edificio en Nuevo León, se cayeron 60 al mismo tiempo en una zona muy pequeña. O sea, es como si se hubieran caído tres Tlatelolcos enteros", dijo.

Ibarra también aprovechó el espacio para hacer un llamado y pedir apoyo para los venezolanos, al prever que pasará mucho tiempo antes de que puedan recuperarse de la tragedia.

"Quiero aprovechar el momento para pedir apoyo. Lo que se viene es largo. Van a ser muchos años de recuperación. (...) Si tienes una persona venezolana en tu vida, ahora más que nunca abrázala", invitó la actriz de Ingobernable y Las Aparicio..

El pasado 24 de junio del 2026, Venezuela sufrió dos terremotos, uno de 7.5 grados y otro de 7.2, los cuales han dejado al menos 1,700 víctimas mortales y más de cinco mil heridos.