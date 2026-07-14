España vs Francia: estas son las predicciones del horóscopo para la semifinal del Mundial 2026

Este martes 14 de julio, a las 13 horas de Guatemala, se disputará el partido entre las selecciones de España y Francia, que buscan clasificar a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Pero, entre la preparación física de los jugadores, la estrategia de juego y todas las emociones que también entran a la cancha, hay otro factor que podría influir en el destino de los equipos: el horóscopo.

Algunos medios internacionales han consultado lo que dicen los astros sobre los jugadores de España para tener un panorama del posible resultado del partido de este martes contra Francia, que se disputará en el Dallas Stadium.

"El horóscopo del día dibuja pistas interesantes sobre cómo puede sentirse cada uno antes de saltar al césped. Por eso hemos querido fijarnos en Lamine Yamal, en Mikel Oyarzábal, en Unai Simón… en algunos de los jugadores más emblemáticos de la selección, para saber qué les depara el horóscopo", señaló ¡Hola!.

Fabián Ruiz (3 de abril), del signo Aries, afrontará el partido de semifinales contra Francia en un momento astrológico de "absoluta transformación". Según la revista, la Luna Nueva puede recordarle que cualquier cansancio o frustración del pasado no tiene poder sobre el presente y que él puede tener la llave para reescribir el guion del partido.

Mikel Oyarzábal (21 de abril) y Dani Olmo (7 de mayo) son Tauro. Hoy, el horóscopo les pide valentía frente a la portería y al tomar decisiones. "La sinceridad que pide el cosmos hoy se transforma en honestidad futbolística: jugar con el corazón de cara, asumiendo el liderazgo". Si el partido se pone difícil, la Luna Nueva podría darles claridad mental y confianza, señala ¡Hola!.

Unai Simón (11 de junio) y Aymeric Laporte (27 de mayo) también comparten signo: ambos son Géminis. Los astros los invitan a no aceptar una única interpretación del partido, a ser valientes y cuestionar las suposiciones tradicionales sobre cómo frenar al adversario, lo cual les daría un juego lleno de posibilidades y potencial para alcanzar el éxito.

Seis seleccionados de España son Cáncer: Mikel Merino (22 de junio), Nico Williams (12 de julio), Lamine Yamal (13 de julio), Víctor Muñoz (13 de julio), Álex Baena (20 de julio) y Marc Cucurella (22 de julio). El horóscopo les pide calma y autenticidad. Les recuerda que no necesitan sobreactuar en el campo, sino confiar en la fortaleza colectiva y el talento que los han llevado hasta donde están.

Pedro Porro (13 de septiembre) es el Virgo más perfeccionista, según ¡Hola!. Sin embargo, este día el destino le pide apagar ese "crítico interno", confiar en su intuición y recordar que el cuerpo técnico y sus compañeros esperan que aporte su intensidad y entrega, pues la sobreexigencia mental podría afectarlo.

Al Sagitario Pedri González (25 de noviembre), el cosmos le advierte que no se desespere si las cosas no fluyen a la perfección desde el inicio; que confíe en el proceso y resista la tentación de forzar respuestas inmediatas o pases imposibles por frustración. Su visión y paciencia podrían darle un juego exitoso.

Pau Cubarsí (22 de enero) está bajo el signo de Acuario y hoy el horóscopo le sugiere encontrar el equilibrio perfecto entre la firmeza de sus convicciones defensivas y la flexibilidad táctica necesaria. "Al actuar con serenidad y seguridad, Pau no solo transmitirá confianza al equipo, sino que podrá trazar un camino constructivo hacia un resultado satisfactorio", señala la revista.